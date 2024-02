Mainz 05 trennt sich von Trainer Siewert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Jan Siewert ist kein Mainz-Trainer mehr

Der stark abstiegsbedrohte Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich von Trainer Jan Siewert (41) getrennt. Die Entscheidung gab der Tabellenvorletzte am Rosenmontag bekannt.

Schon wieder am Rosenmontag: Der FSV Mainz 05 hat Trainerentlassungen am Karnevalshöhepunkt endgültig zur Tradition gemacht und sich von Jan Siewert getrennt. Der abstiegsbedrohte Bundesligist aus der Fastnachtshochburg zog die Konsequenz aus der rasanten Talfahrt in Richtung 2. Liga. Bereits zum dritten Mal musste ein FSV-Coach am Hochfest der Narren seinen Hut nehmen.

"Wir sehen in der Veränderung auf der Trainerposition jetzt leider einen notwendigen Schritt, um noch eine positive Wende herbeiführen zu können", sagte Sportvorstand Christian Heidel. Die Mainzer hatten am Sonntag 1:3 (0:2) beim VfB Stuttgart verloren. Am Samstag trifft der FSV auf den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky).

Der neue Trainer soll am Dienstag vorgestellt werden, einen Namen nannte der Klub nicht. Dennoch soll bereits klar sein, dass U23-Trainer Benjamin Hoffmann den Posten übernimmt.

FSV Mainz 05: Jan Siewert war erst seit Anfang November im Amt

Siewert hatte nach dem Rücktritt von Bo Svensson erst Anfang November als Interimstrainer die Verantwortung bei den Rheinhessen übernommen. Im Dezember erhielt er einen Vertrag als Chefcoach. Zuvor arbeitete Siewert als Junioren-Cheftrainer und Coach der U23 beim FSV.

In seinem ersten Spiel holte Siewert den ersten Saisonsieg, es sollte aber der bis dato einzige bleiben. In den folgenden elf Partien holte Mainz sechs Remis bei fünf Niederlagen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt vier Punkte, zum rettenden Ufer sind es bereits neun Zähler.

Mit neuem Trainer ins Saisonfinale



Cheftrainer Jan Siewert ist am Montag von seiner Aufgabe freigestellt worden.



Alle Infos: https://t.co/w1h5ftmnU1 pic.twitter.com/w1Wo2B19YA — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 12. Februar 2024

"Wir danken Jan ausdrücklich für seinen Einsatz. Er hat die Aufgabe zu einem schwierigen Zeitpunkt mit viel Leidenschaft und Akribie angenommen und mit seiner Arbeit der Mannschaft gute Impulse gegeben", betonte Heidel: "Diese haben sich allerdings leider nicht in einer grundsätzlichen Trendwende oder Ergebnissen niedergeschlagen. Die Situation im Abstiegskampf hat sich in den vergangenen Wochen stattdessen für uns deutlich zugespitzt."

Jan Siewert bedankt sich für "fast vier Jahre bei Mainz 05"

Vor Siewert erwischte es bereits zwei andere FSV-Trainer am Rosenmontag: Im Jahr 2001 wurde Eckhard Krautzun durch Jürgen Klopp ersetzt - damit begann Klopps erfolgreiche Karriere an der Seitenlinie. 2015 musste der heutige dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand seinen Platz für den jetzigen FSV-Sportdirektor Martin Schmidt räumen.

Siewert hofft trotz seiner Entlassung auf den Klassenerhalt der Mainzer. "Ich bedanke mich für fast vier Jahre bei Mainz 05, das ist ein besonderer Verein für mich", sagte der Ex-Coach: "Ich habe gemeinsam mit meinem Trainerteam alles dafür gegeben, dass der Verein in der Liga bleiben kann, leider hat uns auch das nötige Glück gefehlt. Ich wünsche Mannschaft und Verein alles Gute - und vor allem, dass sie die Liga noch halten können."