Überraschende Trainer-Lösung beim HSV?

IMAGO/Oliver Ruhnke

Wen verpflichtet Jonas Boldt als neuen HSV-Coach?

Beim Hamburger SV bahnt sich nach der Entlassung von Trainer Tim Walter womöglich eine überraschende Lösung auf der Position des Cheftrainers an. Ein Indiz dafür: Die beiden vermeintlichen Top-Kandidaten soll der HSV noch nicht kontaktiert haben.

Das zumindest berichtet "Bild" am Montagmittag. Demnach habe die Führung der Hanseaten um Sportvorstand Jonas Boldt bislang keine Gespräche mit Steffen Baumgart aufgenommen, der nach seinem Aus beim 1. FC Köln im Dezember ohne Verein ist. Das vermeldete auch die "dpa" unter Berufung auf eigene Informationen.

Auch zu Trainer-Routinier Friedhelm Funkel, mit dem Boldt grundsätzlich ein gutes Verhältnis pflegt, soll es laut "Bild" noch keinen tiefergehenden Kontakt mit Blick auf ein mögliches HSV-Engagement gegeben haben.

Das Boulevard-Blatt mutmaßt vor diesem Hintergrund, es könnte ein anderer, bisher nicht gehandelter, Trainer bei den Rothosen zum Zuge kommen.

HSV zieht "Konsequenzen aus der sportlichen Berg- und Talfahrt"

Die Trennung von Walter hatte der HSV am Montagmorgen bestätigt, man habe damit die "Konsequenzen aus der sportlichen Berg- und Talfahrt der bisherigen Rückrunde" gezogen, hieß es.

"Wir haben nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Hannover 96 eine Situationsanalyse vorgenommen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden", sagte Boldt. "Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden."

Neben Walter mussten auch seine Assistenten Julian Hübner und Filip Tapalovic den HSV verlassen. Interimsweise übernimmt der bisherige Co-Trainer Merlin Polzin das Amt als Chefcoach. Unterstützt wird er dabei durch Loic Fave, der erst kürzlich als Leiter Sport des Nachwuchsleistungszentrums verpflichtet wurde, sowie Sven Höh als Torwart-Trainer.