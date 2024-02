Nächste Trainer-Diskussion auf Schalke - Wilmots reagiert

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Wollen gemeinsam an einer Trendwende beim FC Schalke 04 arbeiten: Marc Wilmots und Karel Geraerts

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 kommt im Unterhaus auch unter Trainer Karel Geraerts einfach in Fahrt. Nach der 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel wird die Arbeit des Belgiers mehr und mehr kritisch beäugt. S04-Sportdirektor Marc Wilmots will eine abermalige Trainer-Diskussion in Gelsenkirchen aber keineswegs führen.

Schalke-Boss Marc Wilmots hat seinem Landsmann Karel Geraerts demonstrativ den Rücken gestärkt.

"Ein Trainer-Wechsel ist für mich kein Thema", wird der Sportdirektor nach der Pleite in Kiel - der zwölften in der laufenden Zweitliga-Saison - in der "WAZ" zitiert: "Das Wichtigste für mich ist Kontinuität. Schalke 04 hat schon oft genug den Trainer gewechselt. Karel macht eine gute Arbeit, ich bin bei jedem Training dabei."

Wilmots unterstrich: "Wir haben kein Trainerproblem."

Die erneute Diskussion kommt auf Schalke kommt allerdings nicht von ungefähr: Karel Geraerts übernahm den Revierklub Anfang Oktober des vergangenen Jahres, seither gelangen nur fünf Siege in zwölf Spielen. Hatte er den Klub als Tabellen-16. übernommen, rangiert er mit seiner Mannschaft nach 21 Spieltagen als 14. weiterhin gefährlich vor der Abstiegszone. Der Vorsprung zum Vorletzten Hansa Rostock beträgt gerade einmal zwei Zähler.

FC Schalke 04 vor richtungsweisendem Duell

Klar ist: Auch in der Winterpause konnte der 42-Jährige offenkundig nicht die richtigen Hebel in Bewegung setzen. Im neuen Kalenderjahr konnten etwa gerade einmal zwei Liga-Tore erzielt werden.

Gleichwohl konnte der Belgier in den letzten Spielen beinahe auf den kompletten Kader zurückgreifen. In Darko Churlinov und Brandon Soppy wurden ihm im Winter sogar zwei neue Akteure zur Verfügung gestellt - obgleich beide mit großen körperlichen Rückständen zum Kader stoßen.

Am kommenden Samstag (13:00 Uhr) steht für den FC Schalke 04 derweil das nächste richtungsweisende Duell in der 2. Bundesliga an, wenn der SV Wehen Wiesbaden zu Gast ist. Die Hessen rangieren mit vier Zählern Vorsprung auf dem 13. Tabellenplatz - eine Niederlage, und das gesicherte Tabellenmittelfeld rückt vorerst in weite Ferne.