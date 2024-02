FC Bayern geht bei Transfer-Kandidat leer aus

IMAGO/Manuel Cortina

Federico Redondo wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

In den vergangenen zwei Transfer-Perioden wurde Thomas Tuchel beim FC Bayern kein neuer Sechser an die Seite gestellt. Ein Kandidat, der jüngst in der Gerüchteküche aufkam, scheint jedoch bald vom Markt zu sein. Die Suche müsste somit von vorne losgehen.

Mittelfeldspieler Féderico Redondo von den Argentinos Juniors steht nach Angaben der spanischen "AS" vor einem Wechsel zum Messi-Klub Inter Miami. Der Deal befinde sich auf der Zielgeraden, in der kommenden Woche werde eine offizielle Verkündung erwartet, heißt es.

Auch über die Höhe der zu erwartenden Ablösesumme liefert die Zeitung Informationen: Demnach überweist Miami etwas mehr als acht Millionen Euro an den argentinischen Erstligisten. 15 Prozent aller weiteren Transfer-Einnahmen sollen zudem an Argentinos Juniors gehen. Redondos Vertrag soll eine Laufzeit bis Ende 2028 beinhalten.

Inter Miami zählt schon seit einigen Wochen zu jenen Klubs, die mit dem 21-Jährigen in Verbindung gebracht wurden. Nachdem Redondo Anfang Januar zunächst beim Bundesligisten VfL Wolfsburg gehandelt wurde, brachte "Sport Bild" zuletzt einen Transfer im Sommer zum FC Bayern ins Spiel.

Redondo beim FC Bayern gehandelt

Der Sechser passe perfekt ins Anforderungsprofil von Thomas Tuchel, zudem hält sich die zu zahlende Ablösesumme aufgrund des Ende 2024 auslaufenden Vertrags im Rahmen, so die Überlegungen hinter einem möglichen Transfer zum deutschen Rekordmeister.

Der Mittelfeldspieler, in Madrid geboren und Sohn von Real-Madrid-Ikone Fernando Redondo, hat nicht zuletzt jüngst mit seinen Leistungen bei der U23-Nationalmannschaft Argentiniens die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Beim südamerikanischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele zählte er zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft, gegen Paraguay gelang ihm sein erstes Länderspieltor.

Dass Inter Miami großes Interesse am Bayern-Flirt zeigt, überrascht indes nicht. Die US-Amerikaner müssen schleunigst ihren Kader für die bevorstehende Saison zusammenstellen. In der vergangenen Spielzeit war Barca-Ikone Sergio Busquets der einzige Abräumer im Kader.