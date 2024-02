Verwirrung um angebliches Havertz-Aus bei Arsenal

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

DFB-Angreifer Kai Havertz erzielte bislang fünf Tore für den FC Arsenal

Kai Havertz hat seit seinem Sommer-Wechsel vom FC Chelsea zum FC Arsenal bei vielen Fans einen schweren Stand. Nun kursieren sogar schon erste Gerüchte, dass der DFB-Star nach der Saison schon wieder abgegeben werden soll. Ein schneller Abschied von den Gunners dürfte sich aber wohl kaum anbahnen.

Wilde Gerüchte aus Spanien um die Zukunft von Nationalspieler Kai Havertz: Wie das Portal "fichajes.net" behauptet, verliert der FC Arsenal bereits die Geduld mit seinem Sommer-Einkauf.

Bedeutet: Nach der laufenden Saison wollen die Londoner angeblich einen Abnehmer für den Offensivspieler finden, für den immerhin rund 75 Millionen Euro an den FC Chelsea gezahlt wurden. Havertz wurde zudem mit einem hochdotierten Fünfjahresvertrag ausgestattet, der 2028 ausläuft.

Der 24-Jährige hatte in der Tat einen schweren Start bei seinem neuen Klub, erst Ende September gelang ihm sein erster Premier-League-Treffer für die Gunners. Kurz vor dem Jahreswechsel kam Kai Havertz allerdings mehr und mehr in Fahrt, konnte etwa bei den knappen Siegen gegen Brentford (1:0) und Luton Town (4:3) wichtige Tore erzielen. Unter Teammanager Mikel Arteta zählt der Linksfuß somit zumeist zu den Spielern, die in der Anfangsformation stehen.

Lob von Arteta: Havertz kommt immer mehr in Fahrt

Daher steht für das Portal "football.london" auch fest: An den Gerüchten, dass Arsenal den DFB-Profi nach nur einer Saison schon wieder loswerden will, sei überhaupt nichts dran.

Der ehemalige Leverkusener zähle innerhalb der Mannschaft längst zu einer wichtigen Säule. Havertz' Wert für die Gunners mache sich nicht in den Scorerpunkten bemerkbar, sondern darin, dass er durch seine Kreativität viele Chancen einleitet. Unter Arteta spielt er daher zumeist im offensiven Mittelfeld und nicht im Sturmzentrum.

Laut "football.london" sprechen nicht zuletzt die Lobeshymnen des Spaniers dafür, dass Havertz auch in Zukunft eine zentrale Rolle im Team einnehmen wird. "Er ist sehr positiv und hat einen so guten Einfluss auf seine Mitspieler, sein Selbstvertrauen wächst", sagte Arteta etwa nach dem Spiel gegen Brentford.