Heftige Kritik an Reyna-Wechsel nach England

IMAGO/MI News

Gio Reyna wurde vom BVB an Nottingham Forest verliehen

Unmittelbar vor der Schließung des Wintertransferfensters gab Borussia Dortmund Giovanni Reyna per Leihe an Nottingham Forest ab. Ein Wechsel, der in den USA kritisch gesehen wird.

Taylor Twellman, ehemalige Nationalspieler der USA, äußerte im Podcast "State of the Union" von Alexi Lalas seine Bedenken über das Leihgeschäft.

"Ich bin besorgt. Ich bin aus mehreren Gründen besorgt", sagte der 43-Jährige und malte ein düsteres Szenario: "Das wird nicht funktionieren."

Reyna, der vor dem Wechsel nach England auch intensiv mit dem FC Sevilla in Verbindung gebracht wurde, würde besser zur spanischen LaLiga passen. "Aber der Abstiegskampf in der englischen Premier League passt nicht zu Giovanni Reyna", betonte Twellman.

Zwei Kurzeinsätze für BVB-Leihgabe Reyna

Der 30-fache Nationalspieler, der von 2000 bis 2002 für 1860 München II auflief, ergänzte: "Reyna ist immer noch jung genug, um eine unglaubliche Karriere hinzulegen. Aber er ist gerade in einem Alter, in dem er herausfinden muss, wer er ist und wer er sein will. Ich glaube nicht, dass er die Antwort bei Nottingham Forest findet."

Für den Premier-League-Klub absolvierte Reyna bislang zwei Pflichtspiele. Beim 1:1 gegen AFC Bournemouth und beim 2:3 gegen Newcastle United wurde die BVB-Leihgabe in den Schlussminuten eingewechselt. Einen nachhaltigen Eindruck konnte der 21-Jährige dabei noch nicht hinterlassen.

Bei Borussia Dortmund hatte Reyna unter Trainer Edin Terzic kaum eine Rolle gespielt. Keiner seiner elf Liga-Einsätze ging über mehr als 45 Minuten.

In der Hoffnung auf mehr Spielpraxis schloss sich der offensive Mittelfeldspieler Nottingham Forest an. Gleichzeitig wurde sein Vertrag bei BVB bis 2026 verlängert.

"Gio ist in den vergangenen Tagen mit dem Wunsch auf uns zugekommen, bis zum Saisonende für Nottingham Forest auflaufen zu dürfen", hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Pressemitteilung erklärt.