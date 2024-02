IMAGO

Marco Reus spielt mit dem BVB am Dienstag in Eindhoven

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund greift am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) in das Achtelfinale der Champions League ein. Nachdem sich der BVB furios in der Gruppenphase gegen Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United behauptet hatte, wartet im ersten Spiel der K.o.-Phase nun die PSV Eindhoven auf die Dortmunder. Wo wird PSV Eindhoven vs. BVB live im Fernsehen und Stream gezeigt?

PSV Eindhoven gehört in ganz Fußball-Europa zu den absoluten Überflieger-Mannschaften in dieser Saison. In der niederländischen Eredivisie hat das Team von Cheftrainer Peter Bosz, der auch auf eine kurze Vergangenheit beim BVB zurückblicken kann, 20 von 22 Saisonspielen gewonnen und führt die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung an.

Auch in der Königsklasse spielten die Holländer bis dato stark auf, ließen sie in der Gruppe B mit RC Lens und dem FC Sevilla doch zwei Teams aus europäischen Top-Fünf-Ligen hinter sich. Auch gegen den Kontrahenten aus gilt Eindhoven längst nicht mehr als Underdog.

Kann Borussia Dortmund an die starken Europapokal-Leistungen der Hinrunde anknüpfen und sich auch im Philips Stadion in Eindhoven beweisen? Welche Mannschaft bringt sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Dortmund am 13. März? Und wo wird das Hinspiel zwischen PSV Eindhoven und Borussia Dortmund live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft PSV Eindhoven vs. BVB live im TV und Stream