Irre Gelder! BVB vor Mio.-Duellen gegen PSV

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Die BVB-Führung hat die Wichtigkeit der Partien gegen die PSV Eindhoven betont

Wenn Borussia Dortmund am Dienstagabend (21 Uhr) im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League bei der PSV Eindhoven weilt, steht für den BVB viel mehr auf dem Spiel als eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Es geht auch um eine enorme Menge Geld.

Der Sieger des K.o.-Duells zwischen der PSV Eindhoven und Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League kassiert allein von der UEFA 10,6 Millionen Euro. Diese Summe schüttet der europäische Fußball-Dachverband an die Teams aus, die die Runde der letzten Acht erreichen.

Damit aber nicht genug: Sollte sich der BVB gegen die Niederländer durchsetzen und parallel RB Leipzig gegen Real Madrid ausscheiden, was sich nach dem 0:1 in Sachsen abzeichnet, wären die Borussen so gut wie sicher für die reformierte Klub-WM 2025 qualifiziert.

Diese findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA und erstmals mit 32 Teams statt. Zwölf davon stammen aus Europa. Die Champions-League-Sieger der letzten drei Jahre sowie der künftige sind gesetzt, zudem haben der FC Bayern, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, FC Porto und SL Benfica anhand eines von der UEFA beschlossenen Systems bereits genug Punkte in der Königsklasse gesammelt, um garantiert teilzunehmen.

Für den BVB geht es um enorme Summen

Drei weitere Plätze sind noch vakant, der BVB und Leipzig haben gute Aussichten einen dieser zu belegen. Allerdings wird es nur ein Klub schaffen, da sich über die Quotenplätze nur zwei Teams aus einem Land qualifizieren dürfen. Allein die Teilnahme soll rund 46 Millionen Euro garantieren.

Eine Reichweite, der man sich beim BVB durchaus bewusst ist: "Die beiden kommenden Spiele gegen PSV Eindhoven haben für uns eine hohe Relevanz", erklärte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bei "Bild". "Bei der Klub-WM dabei zu sein, und dann noch in dem Land, in dem ein Jahr später die Fußball-Weltmeisterschaft gespielt wird, wäre reizvoll. Aber – und das ist ganz wichtig – von der Klub-WM können wir erst dann sprechen, wenn wir das Tagesgeschäft in der Champions League hinter uns gebracht haben."

Bei einem Weiterkommen wären dem BVB wohl zumindest die satten Zusatzeinnahmen durch die Klub-WM garantiert. In diesem Fall würden dann natürlich auch die zwei Viertelfinal-Partien weitere Einnahmen generieren - und ein mögliches Halbfinale ...