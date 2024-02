Lager enthüllt: Diese Bayern-Stars sind für/gegen Tuchel

IMAGO/Laci Perenyi

Thomas Tuchel soll beim FC Bayern zahlreiche Stars gegen sich haben

Trotz der jüngsten Negativserie sehen die Verantwortlichen des FC Bayern bislang davon ab, Trainer Thomas Tuchel zu entlassen. Doch mit jedem Tag wächst der Frust über den Absturz der Münchner - auch intern. Ein Bericht hat nun enthüllt, wie die Pro- und Contra-Lager in der Mannschaft verteilt sind.

Schon vor Wochen hatte das Gerücht die Runde gemacht, Tuchel habe einen Teil der Kabine verloren. "Bild" will erfahren haben, welche Profis tatsächlich gegen den amtierenden Übungsleiter sind. Auch seine Unterstützer wurden identifiziert.

Thomas Tuchels Fürsprecher beim FC Bayern:

Manuel Neuer

Raphael Guerreiro

Jamal Musiala

Leroy Sané

Harry Kane

Eric Dier

Kapitän Neuer soll imponiert haben, dass Tuchel ihm während seiner langen Verletzungspause stets den Rücken stärkte. Ebenso dankbar soll Winter-Neuzugang Dier, bei Tottenham zuvor nur noch Reservist, für die neue Bewährungschance unter dem Bayern-Trainer sein. Und dass Superstar Kane nicht zuletzt wegen Tuchel in München unterschrieben hat, ist ebenfalls kein Geheimnis.

Thomas Tuchels Gegner beim FC Bayern:

Joshua Kimmich

Leon Goretzka

Thomas Müller

Matthijs de Ligt

Mathys Tel

Serge Gnabry

Mit den beiden langjährigen Mittelfeld-Antreibern Kimmich und Goretzka verscherzte es sich Tuchel in den vergangenen Monaten komplett, speziell Ersterer soll seinem Boss die Debatte um die Notwendigkeit einer "Holding Six" nicht verziehen haben. Dass sich Kimmich nach seiner Auswechslung in Bochum mit Tuchel-Co Zsolt Löw anlegte, passte daher ins Bild.

Über Abwehrmann de Ligt schreibt "Bild", dass sein Verhältnis zu Tuchel nach seiner zwischenzeitlichen Degradierung auf die Ersatzbank "angespannt" sei. In der derzeitigen Konstellation sei deshalb eine "Flucht" des Niederländers im Sommer möglich.

Youngster Tel wiederum soll verwundert sein, trotz seiner vielen guten Joker-Einsätze im Saisonverlauf immer seltener auf dem Rasen gestanden zu haben. Und der dauerverletzte Gnabry? Der hat in Tuchels Plänen angeblich "noch nie eine große Rolle gespielt".