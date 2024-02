Schlägt Bayern zu? Fulham offen für Palhinha-Transfer

IMAGO/Mark Greenwood/IPS/Shutterstock

Joao Palhinha stand schon kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern

Finden der FC Bayern und Joao Palhinha doch noch zusammen? Der FC Fulham ist jedenfalls bereit, sich entsprechende Angebote für den defensiven Mittelfeldmann anzuhören.

Im vergangenen Sommer weilte Palhinha bereits in München, ein Transfer stand kurz bevor. Am Deadline Day scheiterte der Deal zwischen dem FC Fulham und FC Bayern dann aber doch noch auf der Zielgerade. Stattdessen verlängerte der Portugiese seinen Vertrag in London kurze Zeit später bis 2028.

"Joao Palhinha ist ein phänomenaler Spieler, und ich denke, Joaos Eingewöhnung in der Premier League hat gezeigt, dass er ein erstaunlicher Spieler ist", schwärmte Fulhams Sportdirektor Tony Khan nun im Gespräch mit "talkSPORT" über den Mittelfeldmann. Die Cottagers hatten Palhinha im Sommer 2022 von Sporting CP verpflichtet.

"Ich möchte, dass er so lange wie möglich Teil der Mannschaft bleibt, und wir waren sehr froh, seinen Vertrag zu verlängern", kommentierte Khan und schränkte gleichzeitig ein, "aber wenn ein Angebot kommt, das für alle sinnvoll ist, dann muss man das bei jedem Spieler zum richtigen Zeitpunkt in Betracht ziehen."

Wird der FC Bayern im Sommer aktiv?

Die Nachfrage nach Palhinha sei "groß". "Er war eine großartige Verpflichtung für uns", führte der Sohn des Teambesitzers aus.

Palhinha sei "ein großartiger Spieler für Fulham, wir haben ihn gerne und ich möchte, dass Joao so lange wie möglich bei uns bleibt." "Aber das ist ein Teil des Geschäfts, wenn man einen Spieler unter Vertrag nimmt, weiß man, dass man hoffentlich seinen Wert steigern wird, und das könnte bedeuten, dass andere Spieler kommen werden", sagte Khan.

Gut möglich, dass der FC Bayern im Sommer die Suche nach einer sogenannten "Holding Six" fortsetzt. Martín Zubimendi von Real Sociedad wurde zuletzt ebenfalls mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.