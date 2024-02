Kult-Reporter sicher: "Thema Bayern und Tuchel ist durch"

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Thomas Tuchel ist beim FC Bayern arg in die Kritik geraten

Spätestens seit der dritten Pflichtspiel-Niederlage innerhalb von drei Tagen ist Thomas Tuchel als Cheftrainer beim FC Bayern schwer angezählt. Eine weitere Niederlage beim Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr), und das war es wohl für den Coach beim deutschen Rekordmeister. Kult-Kommentator Frank Buschmann glaubt schon jetzt nicht mehr daran, dass die Beziehung zwischen Tuchel und dem FC Bayern noch zu retten ist.

"Ich glaube, das Thema 'Bayern München und Thomas Tuchel' ist erledigt", legte sich der langjährige TV-Reporter bei "Sky" fest.

Buschmann unterstrich, dass es sich dabei um seine persönliche Meinung handele und führte weiter aus: "Ich glaube, dass das nicht mehr zu kitten ist, was zwischen wichtigen Säulen der Mannschaft und dem Trainer passiert. Es sind diese berühmt berüchtigten 'weichen Faktoren'".

Der 59-Jährige machte das unter anderem an den Beispielen Thomas Müller und Joshua Kimmich fest, die zuletzt beim FC Bayern unter Cheftrainer Thomas Tuchel alles andere als unumstritten waren: "Ich höre immer gut zu, wenn Thomas Müller Interviews gibt, und ich schaue gut hin, wenn Leistungsträger aus- oder eingewechselt werden. Und was ich für ein Bild gesehen habe von Joshua Kimmich in Bochum auf der Bank: Das Gefüge zwischen der Mannschaft und dem Cheftrainer beim FC Bayern wirkt auf mich komplett erledigt, das ist so!"

FC Bayern und Tuchel? Buschmann legt sich fest

Buschmann stellte nachfolgend die rhetorische Frage, wer von Coach Tuchel beim FC Bayern außer Harry Kane in den vergangenen Wochen und Monaten "noch nicht in irgendeiner Form mal angezählt oder infrage gestellt" wurde.

Die Beziehung zwischen dem Cheftrainer des aktuellen Tabellenzweiten und seinen Spielern sei dermaßen beschädigt, dass der langjährige Sport-Kommentator nicht mehr an einen Turnaround glaube.

"Dass Thomas Tuchel ein absoluter Fußballfachmann ist, würde ich nie infrage stellen. Es gibt diese Konstrukte, die passen nicht zusammen. [...] Das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, das Thema ist durch", legte sich Buschmann, der für "Sky" unter anderem Bundesliga- und für "RTL" NFL-Spiele kommentiert, fest.