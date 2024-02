BVB-Bosse voller Frust: "Das tut schon weh!"

IMAGO/Kirchner-Media/TH

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Neben der fußballerisch bestenfalls dürftigen Leistung von Borussia Dortmund bei der PSV Eindhoven bleibt vom Dienstagabend noch die strittige Elfmeterszene in Erinnerung. Auch die BVB-Bosse arbeiteten sich nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am serbischen Unparteiischen ab.

Srdan Jovanovic hatte nach einer Grätsche von Mats Hummels gegen PSV-Leihspieler Malik Tillman auf Strafstoß entschieden, obwohl der BVB-Verteidiger in dem Zweikampf zunächst klar den Ball gespielt hatte. Luuk de Jong nahm das Elfer-Geschenk für Eindhoven dankend an und verwandelte sicher in der 56. Minute zum 1:1-Endstand für seine Farben.

Der Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl war nach dem Spiel entsprechend bedient. "Die Verärgerung ist sehr groß. Wenn man solche Entscheidungen gegen sich hat, die nicht 100-prozentig richtig sind, tut das schon weh", meinte der Ex-Nationalspieler gegenüber "Amazon Prime".

Der BVB-Sportdirektor warf dem serbischen Unparteiischen vor, sich die entsprechende Szene nicht noch mal auf dem Bildschirm am Spielfeldrand selbst angesehen zu haben: "Er weiß um die Wichtigkeit der Partie. In der Situation hätte er sich das ansehen können, vielleicht sogar müssen."

Terzic erinnert an BVB-Duelle mit Chelsea und ManCity

Auch Klubboss Hans-Joachim Watzke fühlte sich ob der Elfmeterszene in der zweiten Halbzeit verschaukelt. "Langsam reicht es! Diese Schiedsrichter-Entscheidung ist eine krasse Fehlleistung", wurde der Dortmunder Geschäftsführer vom "SID" zitiert.

Ebenso wie Watzke erinnerte auch Cheftrainer Edin Terzic daran, dass die Elfmeter-Entscheidung vom Dienstagabend bei weitem nicht der erste höchst diskutable Pfiff in der Königsklasse war, der gegen Borussia Dortmund getätigt wurde.

"Das begleitet uns schon ein bisschen länger. Es ist das dritte Mal, dass wir nach einem Spiel in der K.o.-Phase der Champions League über den Schiedsrichter diskutieren." Damit dürfte der Dortmunder Coach die Elfmeterpfiffe gegen den BVB im März 2023 beim Duell mit Achtelfinal-Gegner FC Chelsea und im April 2021 im Viertelfinale gegen Manchester City gemeint haben.