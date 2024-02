Matthäus: Vorzeitiger Tuchel-Rauswurf nicht ausgeschlossen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Lothar Matthäus riet Xabi Alonso zum FC Bayern

Thomas Tuchel und der FC Bayern gehen im Sommer getrennte Wege. Das gaben die Münchner am Mittwoch bekannt. Ex-Spieler Lothar Matthäus ordnete die Entscheidung nun ein und sprach über Xabi Alonso, der als Nachfolger gehandelt wird.

"Es ist eine vernünftige Entscheidung für beide", stellte Matthäus gegenüber der "Bild" klar und ergänzte: "Das war wahrscheinlich das vernünftigste Gespräch, das zwischen beiden Seiten je stattgefunden hat. Es gibt keine Ausreden mehr. Mit der Entscheidung können beide Seiten leben, keiner verliert das Gesicht."

"Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in einer Vereinsmittelung gesagt.

Einen Rauswurf noch vor dem Saisonende schließt Matthäus aber nicht aus. "Eine frühere beziehungsweise vorzeitige Trennung ist durch die jetzige Entscheidung nicht ausgeschlossen", so der 62-Jährige.

Matthäus rät Alonso zum FC Bayern statt Liverpool

Von der Verkündung zum jetzigen Zeitpunkt erhoffe man sich beim FC Bayern einen positiven Effekt. "Wenn der nicht eintritt, kann man sich immer noch sofort trennen. Die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht", betonte Matthäus.

Als Wunschkandidat für die Tuchel-Nachfolge gilt jetzt Xabi Alonso von Bayer Leverkusen. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg will sogar erfahren haben, der FCB habe "gute bis sehr gute Chancen hat, Alonso im Sommer zu bekommen". Der türkische Journalist Ekrem Konur kündigte auf "X" sogar an, die Münchner würden bereits Gespräche mit dem Spanier planen.

"Es ist normal, dass man nun an Xabi Alonso Interesse haben muss. Wenn sie sich nicht um ihn kümmern würden, würden sie den nächsten Fehler machen", hob auch Matthäus hervor.

Der Rekordnationalspieler riet dem 42-Jährigen eher zum FC Bayern als zum FC Liverpool, wo Alonso als Klopp-Erbe gehandelt wird. "Die Aufgabe in München wäre dankbarer als die in Liverpool, Nachfolger vom verehrten Jürgen Klopp zu werden", so Matthäus.