Bitterer Rückschlag für VfB-Leistungsträger

IMAGO/Jerry Andre

Alexander Nübel fehlt dem VfB weiterhin

Der VfB Stuttgart muss noch länger auf Keeper Alexander Nübel verzichten. Die Leihgabe des FC Bayern fällt mindestens für die Partie gegen den 1. FC Köln aus. Einen Zeitplan für das Comeback gibt es noch nicht.

Rückschlag für Alexander Nübel vom VfB Stuttgart: Der Stammtorwart fällt auch für das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) aus. Das berichtet die "Bild".

Die Bayern-Leihgabe kann aktuell weiter nicht mit der Mannschaft trainieren. Schuld daran ist eine Verletzung an der Hüfte, die sich der 27-Jährige im DFB-Pokalspiel bei Bayer Leverkusen (2:3) vor gut zwei Wochen zugezogen hatte.

Nübel befindet sich derzeit in physiotherapeutischer Behandlung. Laut "Bild" ist auch der Einsatz beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg (2. März) noch völlig offen.

Aktuell befinde sich noch Flüssigkeit in der Hüfte von Nübel, die erst noch beseitigt werden muss. Momentan sei der Torhüter in seinem Bewegungsablauf sehr eingeschränkt. Erst wenn sich dies ändere, sei eine Rückkehr möglich, heißt es in dem Bericht.

Nübel großer Rückhalt beim VfB Stuttgart

Nach dem 2:1 gegen den SV Darmstadt hatte VfB-Coach Sebastian Hoeneß erklärt, dass er keine genaue Prognose über die Ausfallzeit seinen Spielers geben könne. Wie schon in Mainz hatte Ersatzkeeper Fabian Bredlow die Nummer eins vertreten. Bislang gewann der VfB alle seine Spiele ohne Nübel.

Vor seiner Verletzung hatte Nübel alle Spiele unter Sebastian Hoeneß bestritten. In der Liga kassierte er 28 Gegentore. Mit vielen starken Paraden hat er sich als einer der Leistungsträger in der Stuttgarter Elf etabliert.

Nübel war vor der Saison vom FC Bayern auf Leihbasis an den Neckar gewechselt. Die Leihe soll zunächst über ein Jahr gehen. Die Zukunft des Keepers ist noch ungewiss. Dem Vernehmen nach wünscht sich der VfB Stuttgart ein längeres Engagement des Keepers. Sein Vertrag in München läuft bis 2025.