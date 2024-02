Bericht: Schalke lässt Bayern-Juwel ziehen

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Yusuf Kabadayi ist vom FC Bayern an den FC Schalke 04 ausgeliehen

Yusuf Kabadayi hat in diesem Sommer den Sprung in den Profibereich gewagt. Von der Zweitvertretung des FC Bayern wechselte er auf Leihbasis zum FC Schalke 04. Doch wirklich rund läuft es in Gelsenkirchen nicht. Im Sommer kehrt das Sturmjuwel wohl nach München zurück.

Wie der "kicker" berichtet, wird der FC Schalke 04 die Kaufoption für Kabadayi "eher nicht ziehen". Diese liege bei rund einer Million Euro.

Im Sommer kehrt der 20-Jährige also zum FC Bayern II zurück. Dort ist sein Vertrag noch bis 2025 datiert.

Kabadayi hatte zuletzt betont, dass er gerne beim Revierklub bleiben würde. "Mein Ziel ist es, irgendwann in der 1. Bundesliga zu spielen", sagte er zur "WAZ" und ergänzte: "Im Idealfall mit Schalke. Das ist ein großes Ziel von mir".

Kabadayi beim FC Schalke 04 nur Ersatz

Es liege nicht in seiner Hand, ob er über dem Sommer 2024 hinaus in Gelsenkirchen kicken werde, er könne sich jedoch gut "vorstellen, länger hier zu bleiben", so Kabadayi.

Für Schalke stand Kabadayi in dieser Saison in 13 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei erzielte er zwei Tore. Von Beginn an durfte der Youngster aber nur zwei Mal ran.

Doch gerade in der Rückrunde läuft es für Kabadayi nicht wirklich rund. Nach einem Muskelfaserriss, den er sich im Dezember zugezogen hatte, kommt er in diesem Jahr nur auf drei Kurzeinsätze. Beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig Anfang Februar schaffte es der Deutsch-Türke nicht einmal in den Spieltagskader.

Kabadayi ist Münchner durch und durch, als Achtjähriger war er vom FC Eintracht München zum FC Bayern gewechselt, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief. Im vergangenen Sommer durfte der U20-Nationalspieler sogar die Vorbereitung mit den Profis des deutschen Rekordmeisters absolvieren.

Für die Profis des FC Bayern stand Kabadayi aber nie auf dem Platz. Stattdessen kam er in der U19 und der Reservemannschaft zum Einsatz.