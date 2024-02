Fünf Verträge bei Hertha BSC laufen aus: So ist der Stand

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Die Verträge von Dardai (li.), Pekarik (2.v.l.) und drei weiterer Hertha-Stars laufen aus

Bei Hertha BSC stehen im Sommer einige Weichenstellungen im Kader an. Gleich fünf Verträge laufen nach der aktuellen Saison aus. Stand jetzt steht bei drei Spielern aus dieser Riege ein Abschied an. So ist der Stand beim Berliner Fußball-Zweitligisten.

Sportchef Benjamin Weber hat dieser Tage bei Hertha BSC alle Hände voll zu tun. Die Zukunft von fünf Stars muss geklärt werden, deren Arbeitspapiere nur noch bis 30.06.2024 datiert sind. Namentlich sind das Routinier Peter Pekarik, "Influencer" Nader El-Jindaoui, Jeremy Dudziak, der erst im letzten Sommer nach Berlin kam, Leihrückkehrer Deyovaisio Zeefuik sowie Trainer-Sohn Bence Dardai.

Letztgenannter kehrte nach seiner langwierigen Fußverletzung zuletzt endlich wieder ins Mannschaftstraining zurück, nachdem er seit Anfang November gefehlt hatte. Trotz der Fehlzeit ist der 18-jährige Mittelfeldspieler heiß begehrt. Dem U17-Europameister liegen laut "kicker" Offerten aus dem In- und Ausland vor. Schon Ende letzten Jahres baggerte Borussia Mönchengladbach am Hertha-Talent, das sich entscheiden muss, ob es im Familienumfeld bleibt oder den Schritt zu einem anderen Klub wagt.

Nach Informationen des Fachmagazins hat Dardai seit Wochen ein unterschriftsreifes Angebot von Hertha auf dem Tisch liegen, in der nächsten Zeit wird eine Entscheidung vom Offensivmann erwartet.

Gleiches gilt für Pekarik, allerdings in anderer Hinsicht. Dass der 37-Jährige nach der Saison nicht mehr Hertha spielt, steht bereits fest. Der Slowake will allerdings gern noch an der EM teilnehmen und danach entscheiden, ob er fußballerisch noch ein Jahr in seiner Heimat dranhängt oder direkt in Berlin im Trainerbereich einsteigt, wie es ihm nach dem nahenden Abschluss seiner Laufbahn zugestanden wurde.

Hertha BSC lässt wohl zwei Spieler ziehen

Ebenfalls weiter in Berlin bleiben soll Dudziak, allerdings in aktiver Funktion als Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Der 28-Jährige, der im letzten Sommer aus Fürth gekommen war, sich zwischenzeitlich allerdings verletzte und lange ausfiel, soll nach "kicker"-Infos gehalten werden. Im Aufstiegsfall würde ohnehin eine Klausel greifen, die Dudziak weiter bindet, doch auch beim Verbleib in der 2. Bundesliga soll verlängert werden. Gespräche seien nur "eine Frage der Zeit", heißt es. Dudziak scheint zugewandt.

Weniger gut sieht es für El-Jindaoui aus. Der auch als Webvideoproduzent bekannte Offensivmann hat einen schweren Stand bei Dardai, bis auf zwei kürzere Einsätze im DFB-Pokal und in der Liga, musste der 27-Jährige vor allem von außen zuschauen. Hertha könnte zwar via Option mit El-Jindaoui verlängern, allerdings deutet laut "kicker" alles auf einen Abschied im Sommer hin.

Das Gleiche gilt für Zeefuik. Der rechte Abwehrspieler, der Ende 2023 aus der Not auch einige Male links spielte, hat noch einen teuren Vertrag aus besseren Zeiten. Da er sportlich mittlerweile ohnehin ersetzbar geworden ist, wird es laut dem Fachmagazin auch hier keine Verlängerung mehr geben.