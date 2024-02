Stürmer setzt Seitenhieb gegen Schalke

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke erlebt eine schwierige Saison

Ex-Bundesligaknipser Daniel Ginczek spielt inzwischen für den MSV Duisburg in der 3. Liga. In einer Sportshow setzte er eine Spitze gegen Ruhrpott-Rivalen FC Schalke 04 ab.

Seitenhieb gegen den Lokalrivalen: In der Sportshow "At Broski" erinnerte sich Daniel Ginczek an das letzte Aufeinandertreffen mit dem FC Schalke Ende November 2023. Damals noch in Diensten von Fortuna Düsseldorf. Mit 5:3 siegten die Düsseldorfer deutlich und verschlimmerten die Königsblaue Krise weiter.

"Da war Schalke schon vogelwild. Wir haben auch einen guten Tag erwischt und auf dem Nichts ein, zwei Tore geschossen. Wobei ich aber schon sagen muss, das ist zu billig verteidigt gewesen", sagte Ginczek laut "WAZ" bei der Aufzeichnung.

Der Stürmer wechselte im Winter von der Fortuna zu den Zebras. Ähnlich wie der MSV Duisburg steckte auch der FC Schalke in einer Negativspirale. Der MSV kämpft auf Rang 18 gegen den Abstieg aus der 3. Liga.

"Wenn du in so einen Negativstrudel kommst, ist es brutal schwierig, da wieder rauszukommen zum Ende der Saison", erklärte Ginczek.

Die Stimmung auf Schalke kann auch kippen

Trotz der sportlichen Flaute können die Schalker stets auf die Fans setzen - Woche für Woche.

"Worauf sie sich verlassen können, sind die 60.000 im Stadion. Die Hütte brennt und die Leute kommen nach wie vor ins Stadion", sagte der Angreifer. Allerdings birgt das auch eine Gefahr: "Natürlich kippt die Stimmung, das weiß ich auch."

Nach dem Abstieg des Klubs im Jahr 2021 war es vor dem Schalke-Stadion zu hässlichen Szene und tätlichen Angriffen auf die Mannschaft gekommen - ein handfester Skandal. Ginczek warnt: "Wenn sie Pech haben, können sie wieder um die Arena laufen."

Ein weiterer Gast der Show war der Ex-Schalker Jan Kirchhoff. "Es gibt auf Schalke immer eine latente Unzufriedenheit, das war auch zu meiner Zeit so. Rund um den Verein ist es nie genug, das holt den Klub gerade ein", befand der frühere Bundesliga-Profi.