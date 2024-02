BVB-Star lässt tief blicken: "Dieses Gefühl macht süchtig"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Niclas Füllkrug (l.) ist derzeit Stammspieler beim BVB

Niclas Füllkrug ist als Mittelstürmer beim BVB vollends angekommen. Im vergangenen Sommer für knapp 16 Millionen Euro verpflichtet, hat sich der Angreifer gleich als Stammspieler etabliert und bereits 28 Pflichtspiele für Borussia Dortmund in den Beinen.

Vor allem in den letzten Wochen lief es dabei für den 31-Jährigen ausgesprochen gut, erzielte er doch seit Rückrunden-Start im Januar bereits sechs Bundesliga-Tore für den BVB.

Wie er selbst gegenüber Vereinsmedien erklärte, sorgen solche erfolgreichen Bundesliga-Auftritte für eine besondere Genugtuung bei Füllkrug: "Ich liebe das Gefühl, wenn das Spiel vorbei ist und man weiß: Man hat es gut gemacht, als Stürmer vielleicht getroffen, vielleicht sogar noch vorbereitet und gewonnen. Und dann sitzt du abends auf dem Sofa und kommst du Ruhe. Dieses Gefühl macht süchtig, wenn du dasitzt und weißt: Ich habe meinen Job heute richtig gut gemacht."

Tatsächlich tritt Füllkrug in der laufenden Saison als bester Scorer beim BVB auf, hat in der Bundesliga insgesamt bereits 18 Scorerpunkte gesammelt und damit mehr als jeder andere Dortmunder Profi.

Füllkrug hat besondere Erinnerungen an Dynamo Dresden

Füllkrug klärte in dem Gespräch mit Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela und Teamkollege Niklas Süle auch darüber auf, welches Auswärtsstadion ihm bis dato am meisten in Erinnerung geblieben ist.

"Damit rechnet wahrscheinlich keiner, aber es ist das Stadion von Dynamo Dresden. Das ist ein kleiner Kessel da mit 30.000 Zuschauern und einer Wahnsinns-Atmosphäre, wo alles laut ist und viele die Sprechchöre mitsingen."

In seiner Zeit als Zweitliga-Profi hatte Niclas Füllkrug insgesamt zweimal im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion gespielt. Im Februar 2017 siegte er mit Hannover 96 mit 2:1 bei Dynamo, mit Werder Bremen setzte es im September 2021 eine 0:3-Niederlage.