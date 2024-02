Haller: "Ich war auf keiner Wolke, ich war auf dem Mond"

Sunday Alamba, dpa

BVB-Star Sébastien Haller holte mit der Elfenbeinküste den Titel beim Afrika-Cup

Nach einem bislang enttäuschenden Saisonverlauf im Trikot von Borussia Dortmund nutzte Sébastien Haller den Afrika-Cup, um seiner Karriere endlich wieder ein richtiges Highlight hinzuzufügen - für den BVB-Stürmer selbst sogar eindeutig das größte seiner bisherigen Laufbahn.

Mit gerade einmal 14 Saisoneinsätzen, nur zwei Toren im DFB-Pokal gegen den unterklassigen Gegner TSV Schott Mainz und Verletzungsproblemen im Gepäck verließ Sébastien Haller im Januar den BVB, um mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilzunehmen.

Als sich die Ivorer mehr schlecht als recht ins Achtelfinale zitterten, war der Angreifer noch nicht einsatzbereit, am Ende des Turnier avancierte der 29-Jährige dennoch zum Helden der Nation.

Bei den knappen Siegen im Achtelfinale (5:4 n.E. gegen den Senegal) und im Viertelfinale (2:1 n.V. gegen Mali) wirkte Haller erstmals mit, im Halbfinale (1:0 gegen DR Kongo) und im Endspiel (2:1 gegen Nigeria) war der BVB-Star dann jeweils der Schütze des Siegtores.

Dass man am Ende den ganz großen Coup perfekt machen konnte, löst in Haller ein unglaubliches Glücksgefühl aus: "Dieser Titel steht für mich über allem. Die Freude und die Erinnerungen, die wir unserem Land geschenkt haben, sind unglaublich. Ich war auf keiner Wolke, ich war auf dem Mond", sagte der Angreifer in einem Interview mit den Vereinsmedien von Borussia Dortmund.

Haller will BVB so "schnell wie möglich" wieder zur Verfügung stehen

Bitterer Nebeneffekt des Triumphes: Beim 29-Jährige, bei dem im Sommer 2022 Hodenkrebs diagnostiziert worden war, war i Finale am 11. Februar gegen Nigeria in der Schlussphase eine Sprunggelenksverletzung wieder aufgebrochen, wegen der er die Gruppenspiele verpasst hatte.

Deshalb steht Haller dem Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga nach seiner Rückkehr vorerst nicht zur Verfügung. "Ich sehe die Jungs jeden Tag und mache mein Aufbauprogramm am Trainingsgelände. Ich möchte so schnell wie nur möglich wieder auf den Platz zurückkehren", sagte er vor dem Spiel des BVB gegen Hoffenheim am Sonntag (17:30 Uhr).