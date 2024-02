Hertha BSC verpasst Sieg trotz Überzahl

IMAGO/RHR-FOTO

Hertha BSC kam nicht über ein Remis hinaus

Hertha BSC hat es verpasst, den Abstand auf die Aufstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga zu verkürzen. Das Team von Trainer Pal Dardai kam nach zuvor zwei Siegen in Serie nur zu einem 1:1 (0:1) bei Eintracht Braunschweig und steckt im Tabellenmittelfeld fest.

Fabio Kaufmann (14.) sorgte für die Eintracht-Führung, doch dem eingewechselten Ibrahim Maza (52.) gelang es, mit dem Ausgleich die Braunschweiger Heimserie zu beenden. Zuvor hatte das Team von Trainer Daniel Scherning drei Heimspiele in Folge gewonnen.

Eintracht-Verteidiger Hasan Kurucay sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (77.). Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang beträgt vorerst zwei Punkte.

Die ungefährlichen Herthaner halfen beim Braunschweiger Tor kräftig mit. Andreas Bouchalakis spielte im eigenen Strafraum Kaufmann den Ball in die Füße, der direkt flach ins lange Eck traf. Dem Torschützen wäre aus spitzen Winkel (42.) fast noch das 2:0 gelungen, Torwart Tjark Ernst parierte aber.

Nach der Pause zeigte sich die Berliner Offensive stark verbessert. Publikumsliebling Fabian Reese, der am Donnerstag seinen Vertrag vorzeitig verlängert hatte, bediente Maza vor dem Ausgleich. Es war Reeses zwölfte Torvorlage in dieser Saison. Danach nutzte Hertha - auch in Überzahl - seine Überlegenheit nicht.