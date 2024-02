Baldiges Terzic-Aus beim BVB angedeutet

IMAGO/RHR-FOTO

Trainer Edin Terzic (r.) steht beim BVB in der Kritik

Nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim herrscht beim BVB erneut Krisenstimmung. Zum wiederholten Male wird im Dortmunder Umfeld über das Für und Wider einer Trennung von Trainer Edin Terzic diskutiert. Der frühere Bayern-Profi Mario Basler glaubt nicht mehr an ein Happy End für den Übungsleiter.

"Ich glaube, das ist die letzte Saison für Terzic. Das wird nach der Saison nicht weitergehen", prophezeite der 55-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert".

Aktuell liegt der BVB in der Bundesliga-Tabelle noch auf Rang vier, der gerade noch zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde - das erklärte Minimalziel der Borussen. Verfolger RB Leipzig hat allerdings nur einen Punkt weniger auf dem Konto.

Basler dazu: "Ich weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt am Wochenende bei Union Berlin verliert, dann ist ja der vierte Platz stark gefährdet. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Trennung vorher vollzogen wird."

Terzic ist seit Juli 2022 Cheftrainer in Dortmund. In seiner ersten Saison hätte der 41-Jährige die Westfalen beinahe zur Meisterschaft geführt, am letzten Spieltag schenkten seine Schützlinge die Schale jedoch noch her.

Basler hat keine Zweifel an Terzics Aus beim BVB

2023/2024 hat der BVB mit einigen Schwankungen zu kämpfen, die die Kritiker vor allem Terzic zur Last legen. Schon öfter wurde über eine Entlassung des gebürtigen Mendeners spekuliert.

"Ich bin mir nicht sicher, dass Terzic diese Runde bis zum Schluss als Trainer arbeitet. Es ist möglich, dass er frühzeitig gehen muss", warf Basler ein. Für ihn gebe es "null Diskussion", dass der Coach im Sommer seine Koffer packen muss.

Terzics Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben ist noch bis 2025 gültig. Vor seinem Wechsel zu den Profis war er für verschiedene Juniorenteams des Vereins verantwortlich.

Wer den Deutsch-Kroaten im Fall der Fälle ersetzen könnte, ist unklar. Basler sieht den BVB so oder so am Scheideweg: "Die Mannschaft performt einfach nicht. Ich sehe da eine große Gefahr in Dortmund."