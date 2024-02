Terzic-Aus beim BVB? Insider gibt Einschätzung ab

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Muss BVB-Coach Edin Terzic um seinen Job bangen?

Borussia Dortmund befindet sich unter Edin Terzic auch im Jahr 2024 auf der verzweifelten Suche nach Konstanz. Die Qualifikation für die Champions League wackelt. Immer mehr drängt sich beim BVB die Frage auf: Ist Terzic noch der richtige Trainer?

"Ich glaube, dass sich diese Frage inzwischen auch die Verantwortlichen stellen, übrigens nicht zum ersten Mal", sagte der erfahrene BVB-Reporter Oliver Müller im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund-Woche".

Bei der "Elefantenrunde", dem Treffen der Chefetage zu Beginn der Winterpause, wurde bereits über Terzics Zukunft debattiert. "Damals ist man zu der Entscheidung gekommen: 'Wir ziehen das weiter durch. Wir glauben an Terzic, wir trauen ihm zu, dass er das, was er in der vergangenen Rückrunde geschafft hat, noch einmal schafft.' Es gab ja eine richtige Aufholjagd, die fast zur Meisterschaft führte", schilderte der Journalist.

Um den Chefcoach zu stützen, habe der BVB ihm mit Nuri Sahin und Sven Bender eigens zwei neue Co-Trainer an die Seite gestellt. "Aber dieser Versuch droht jetzt zu scheitern. Verbessert hat sich seitdem nur wenig", so Müller.

Es gebe aber speziell bei BVB-Boss Hans-Joachim Watzke das Bestreben, an Terzic festzuhalten. "Er hat sich für den Trainer weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass man mit ihm eine Ära gestalten will. Wenn man sich so festlegt, tut man sich natürlich schwer mit dem Eingeständnis eines Irrtums", sagte Müller.

BVB: Darf Edin Terzic auf einen "Gamechanger" hoffen?

Der BVB werde daher "alles versuchen" einen zeitnahen Trainerwechsel zu vermeiden. Die Dortmunder hätten zudem "die Resthoffnung auf eine nachhaltige Trendwende noch nicht aufgegeben".

Spätestens im kommenden Sommer könnte Terzic dann aber "auf den Prüfstand" kommen, erklärte der BVB-Experte, der einen Viertelfinaleinzug in der Champions League im Achtelfinal-Duell mit der PSV Eindhoven als möglichen "Gamechanger" für den angeknockten Übungsleiter bezeichnete.

"Sollte das gelingen, würde das neues Selbstvertrauen auslösen. Und wer weiß, was das für die Bundesliga zur Folge haben würde. Es ist nach wie vor alles eng beieinander."