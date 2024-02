Hoeneß fehlt, Hoffnung bei Undav und Nübel

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß verpasste das VfB-Training

Nach dem etwas überraschenden Remis gegen Abstiegskandidat 1. FC Köln bereitet sich der VfB Stuttgart auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga vor. VfB-Coach Sebastian Hoeneß konnte allerdings nicht am Training teilnehmen. Gute Nachrichten gibt es vom VfB-Lazarett.

Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß hat das Mannschaftstraining am Dienstag auslassen müssen. Der Grund: Der 41-Jährige hat sich einen Infekt eingefangen und liegt flach. Für den Chef übernehmen die Co-Trainer Malik Fathi und David Krecidlo.

Nicht dabei war auch Mittelfeld-Abräumer Atakan Karazor, der im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) ein Eisbein kassierte hatte und daraufhin ausgewechselt wurde.

Hoffnung gibt es bei zwei zuletzt verletzten Spielern in Reihen des Bundesligisten. Torhüter Alexander Nübel nahm am Dienstag wieder voll am Training teil. Auch bei der Spieleinheit kam der Keeper zum Zuge, zeigte augenscheinlich keine Einschränkungen mehr bei seinen Aktionen. Schon am Sonntag hatte er am Spielersatztraining teilgenommen.

Nübel und Undav gegen Wolfsburg dabei?

Das macht ein Comeback im Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (18:30 Uhr, Live-Ticker bei sport.de)

Nübel hatte zuletzt mehrere Spiele verpasst. Schuld daran ist eine Verletzung an der Hüfte, die sich der 27-Jährige im DFB-Pokalspiel bei Bayer Leverkusen (2:3) vor gut drei Wochen zugezogen hatte.

Nübel befand sich längere Zeit in physiotherapeutischer Behandlung, vor allem weil noch Wundflüssigkeit in der Hüfte war. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr war offen.

Auch Stürmer Deniz Undav zeigte sich am Dienstag auf dem Trainingsplatz in Bad Cannstatt. Der Angreifer, der im März sein Nationalmannschaftsdebüt feiern könnte, war für das Spiel gegen den 1. FC Köln wegen eines kleinen Muskelfaserrisses ausgefallen. Auch bei dem Stürmer scheint eine Rückkehr für das anstehende Bundesligaspiel realistischer. Undav traf in dieser Saison bereits 14 Mal in 19 Bundesligaspielen für die Schwaben.