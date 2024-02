Selke spricht über Comeback-Plan und Vertrag

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Davie Selke wird beim 1. FC Köln sehnlichst zurückerwartet

Seit Mitte Januar muss der abstiegsgefährdete 1. FC Köln schon ohne Top-Torjäger Davie Selke auskommen. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Mit etwas Glück kann der Stürmer sogar schon am Wochenende im Derby gegen Bayer Leverkusen spielen. Über diese Möglichkeit und über seine aktuelle Vertragssituation hat Selke nun Auskunft gegeben.

Das letzte Bundesliga-Spiel von Davie Selke ist einige Zeit her. Am 13. Januar trug er zuletzt das Trikot des 1. FC Köln, sorgte mit seinem Treffer beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim dafür, dass die Domstädter immerhin einen wichtigen Punkt holen konnten.

Doch von diesen Punkten braucht der Effzeh, der mit nur 17 Zählern auf dem Konto auf dem Relegationsplatz steht, dringend mehr, und dementsprechend auch mehr von Selkes Treffern. Die gute Nachricht: Selke trainiert nach seinem Fußbruch wieder mit, könnte sogar schon am Sonntag (15:30 Uhr im sport.de-Liveticker) beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen eine Option für wenige Minuten sein.

Von "Bild" gefragt, ob er gegen die Werkself auflaufen kann, sagte Selke: "Ich kann das selbst schwer einschätzen. Wir steigern die Trainings-Intensität gerade Schritt für Schritt."

Positiv: Bis jetzt merke er "keinerlei Reaktion", wie Selke betonte. Aber: "Ich muss Ende der Woche schauen, wie dann entschieden wird. Ich bin froh wieder auf dem Platz zu stehen und vielleicht sogar ein Stück vor dem Zeitplan."

Gute Nachrichten also vom Topstürmer, der mit fünf Toren die interne Liste bei den Kölnern anführt, die bislang nur auf 16 Saisontreffer in der Bundesliga kommen.

"Der Fuß hält. Alle haben gute Arbeit geleistet. Sowohl Christian Osebold als Physio, als auch unser Rehatrainer Leif Frach. Es war ein bisschen kompliziert. Wenn im Fuß etwas angebrochen ist, ist das immer so. Aber deswegen bin ich umso glücklicher, dass bis jetzt alles so gut gelaufen ist", betonte Selke, der eigentlich erst Mitte März auf dem Trainingsplatz zurückerwartet wurde.

1. FC Köln: Davie Selke denkt an Relegation

Doch wie lange bleibt Selke noch beim 1. FC Köln? Das hängt sehr vom sportlichen Ausgang der Saison ab. Der Angreifer, der seinen Vertrag erst im letzten Sommer bis 2026 verlängerte, unterschrieb nämlich nur für die Bundesliga.

Heißt: Steigt der Effzeh ab, wäre Selke weg. Wurde aufgrund der prekären Lage neu verhandelt, um Selke eventuell auch im Unterhaus halten zu können? Bislang nicht. "Über den [Vertrag] haben wir seit der Verlängerung nicht mehr gesprochen", verriet der 29-Jährige.

Er sei aber ohnehin Optimist, betonte Selke. Er sei "fest davon überzeugt, dass wir es schaffen. Aber wir müssen punkten - am besten dreifach und am besten anfangen, eine Serie zu starten. Dann sehen wir, was am Ende dabei herauskommt."

Er habe in seiner Saisonplanung schon vorgesehen, dass sich seine Kölner möglicherweise über die Relegation retten müssen, sagte Selke, denn der Abstand zum rettenden Platz 15 beträgt schon acht Punkte.