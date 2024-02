Wie sieht Kimmichs Zukunft beim FC Bayern aus?

IMAGO/Mladen Lackovic

Bleibt Joshua Kimmich über 2025 hinaus beim FC Bayern?

Joshua Kimmich und der FC Bayern galten lange als unzertrennlich. Die Beziehung hat in den letzten Monaten aber, auch oder vor allem wegen Trainer Thomas Tuchel, gelitten. Ob der deutsche Nationalspieler seinen 2025 auslaufenden Vertrag verlängert, ist noch unklar.

Max Eberl, ab 1. März offiziell neuer Sportvorstand des FC Bayern, hat sich in seiner ersten Pressekonferenz beim deutschen Rekordmeister nun zur Zukunft des Mittelfeldspielers geäußert: "Wir brauchen über Joshua Kimmich nicht nachdenken. Er ist Nationalspieler und ist einen unfassbaren Weg gegangen. Er möchte sehr viel Verantwortung übernehmen und eigentlich alles machen. Wenn wir den Kader anschauen, schauen wir uns jeden Spieler an. Sein Vertrag läuft auch bis 2025. Aber da werden wir auch seine Meinung miteinbeziehen. Da werden wir Gespräche führen."

"Ich werde versuchen, die anderen alle mitzunehmen und anzuzünden, dann werden wir sehen, was möglich ist", so Eberl weiter.

Eberl deutet Kimmich-Verlängerung an

Der 50-Jährige deutete an, dass er gerne mit Kimmich verlängern würde, erklärte aber auch, dass die komplette Mannschaft auf dem Prüfstand stehe: "Wir schauen uns alle Spieler an. Ich freue mich auf die Gespräche mit den Spielern. Ich kenne sie nur als Gegner. Wir müssen jetzt gemeinsam etwas aufbauen. Jeder muss zeigen, wie wichtig ihm Bayern München ist. Wir werden sehen, was passiert."

Kimmich wechselte 2015 für rund 8,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München und entwickelte sich beim FC Bayern schnell zum Stammspieler. Bisher kommt der 29-Jährige auf wettbewerbsübergreifend 374 Spiele für den FC Bayern, befindet sich damit bereits in der vereinseigenen Top 20.

Insgesamt erzielte der 82-malige Nationalspieler 41 Tore für den deutschen Rekordmeister und bereitete unter anderem 100 Treffer vor. Neben acht Meisterschaften und drei Pokalsiegen, krönte er sich 2020 zum Champions-League-Sieger.