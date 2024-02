Nagelsmann-Comeback beim FC Bayern? So ist der Stand

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Julian Nagelsmann trainierte den FC Bayern bis März 2023

Könnte es beim FC Bayern im Sommer zu einem spektakulären Comeback kommen? In den vergangenen Tagen wurde über eine zweite Amtszeit von Julian Nagelsmann in München spekuliert. Heiß ist die Personalie an der Säbener Straße aber offenbar nicht.

Laut "Sky" ist eine potenzielle Rückkehr von Nagelsmann beim FC Bayern aktuell "kein heißes Thema".

Der 36-Jährige betreut aktuell die deutsche Nationalmannschaft. Die Zusammenarbeit ist bislang bis zur Heim-Europameisterschaft im Sommer angelegt. Nicht ausgeschlossen, dass es Nagelsmann anschließend zurück in den Vereinsfußball zieht.

Der Bundestrainer hatte bis zum vergangenen März beim FC Bayern an der Seitenlinie gestanden. Die Münchner entschieden sich damals für viele Beobachter überraschend für eine Trennung. Thomas Tuchel wurde als Nachfolger installiert.

Die Wege zwischen dem FC Bayern und dem 50-Jährigen trennen sich allerdings schon wieder am Saisonende. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga befindet sich folgerichtig wieder auf der Suche nach einem neuen Coach.

Xabi Alonso gilt als Wunschkandidat des FC Bayern

"Bild"-Reporter Christian Falk hatte zuletzt bei "Welt TV" berichtet, dass ein Nagelsmann-Comeback beim FC Bayern "nicht ausgeschlossen" sei. Xabi Alonso von Bayer Leverkusen gilt momentan aber als Wunschkandidat an der Säbener Straße. "Sky" brachte zudem Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion als Alternative ins Spiel.

"Wir wollen einen Trainer finden, der zu Bayern München passt, auch zu den Ideen von Christoph Freund und mir", beschrieb Münchens neuer Sportvorstand Max Eberl am Dienstagvormittag im Rahmen seiner Vorstellung die Suche nach einem neuen Übungsleiter.

Der 50-Jährige weiter: "Wir brauchen Stars, aber wir brauchen auch junge, hungrige Talente. Wir wollen uns nicht eingrenzen in der Wahl. Bayern München ist eine großartige Adresse. Die Aufgabe der nächsten Monate ist, die Puzzleteile Verein, Spieler und Trainer zusammenzusetzen."