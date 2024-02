Details zum Baumgart-Vertrag beim HSV enthüllt

IMAGO/Thorsten Baering

Steffen Baumgart will den HSV in die Bundesliga führen

Der einstiege Köln-Coach Steffen Baumgart will den Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga führen. Nun sickern erste Details über seinen Vertrag beim HSV durch.

Als der Hamburger SV wenige Tage nach dem Unentschieden gegen Hansa Rostock (2:2) offiziell bekannt gab, dass Steffen Baumgart neuer Cheftrainer des einstigen Bundesliga-Dinos wird, wurden über die Eckdaten des Vertrags keinerlei Angaben gemacht. Die Euphorie rund um den HSV war auch so schon entfacht, mit Baumgart herrscht Aufbruchsstimmung an der Elbe.

Nun kommen erste Details über die vereinbarte Zusammenarbeit ans Licht. Wie "Sport Bild" berichtet, ist das Baumgart-Arbeitspapier zunächst bis zum Ende der kommenden Saison 2024/25 datiert. Sollte er mit dem HSV bis dahin den lang ersehnten Aufstieg ins Oberhaus geschafft haben, bestehe zudem eine Option auf eine Verlängerung bis 2026.

Wichtig auch: Im Vertrag des neuen Cheftrainers ist keine Ausstiegsklausel für Bundesliga-Klubs verankert.

HSV-Trainer Baumgart lobt Vorgänger Walter

Baumgart selbst erklärte gegenüber dem Sportblatt bezüglich seines Vertrags: "Wenn du zu diesem Zeitpunkt unterschreibst, dann plane ich immer mit der Liga, in der ich bin. Mein Ziel und mein Anspruch ist es – das gilt auch für den Verein – in die 1. Liga aufzusteigen. Am besten in diesem Sommer. Das steht außer Frage. Denn der Klub gehört mit seiner Power, mit der Stadt und den Fans im Rücken in die Bundesliga. Wenn wir es nicht schaffen sollten, dann greifen wir nächste Saison wieder an."

Sein erster Eindruck von der Mannschaft sei derweil sehr positiv gewesen, was auch an der Arbeit seines Vorgängers Tim Walter liege, wie der 52-Jährige hervorhob. "Tim, der mit dem HSV komplett verwurzelt war, hat gute Arbeit gemacht, das siehst du auch an den Charakteren der Spieler. Die Mannschaft ist intakt, die Hierarchie stimmt, sie ist willig", erklärte Baumgart, der bei seinem Debüt einen 1:0-Sieg gegen SV 07 Elversberg bejubeln durfte: "Die Mannschaft ist in einem körperlich sehr guten Zustand. Mit den Jungs kannst du Power-Fußball spielen."