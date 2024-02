Job-Garantie für Marco Rose bei RB Leipzig

IMAGO/Roger Petzsche

Marco Rose sitzt bei RB Leipzig fest im Sattel

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern muss RB Leipzig um die Qualifikation für die Champions League bangen. Trainer Marco Rose steht bei den Sachsen aber wohl nicht zur Debatte.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Rose bei RB Leipzig eine Job-Garantie. Demnach gibt es trotz Fehlstart ins neue Jahr keine Zweifel an dem Coach.

Die RB-Bosse seien vielmehr der Meinung, dass Rose perfekt zu den Leipzigern passe. Der Spielstil des Trainers sei RB-typisch, außerdem sei Rose eine wichtige Identifikationsfigur für die Fans. Auch innerhalb der Mannschaft genieße der Übungsleiter großes Vertrauen.

RB Leipzig war mit drei Niederlagen in Folge ins neue Jahr gestartet. Danach fingen sich die Sachsen ein wenig, holten zwei Siege und ein Remis in den letzten vier Bundesliga-Spielen.

Sportdirektor Rouven Schröder stellte Anfang Februar bereits klar, dass es keine Diskussion um Rose gibt. "Man sollte nicht beim ersten Wind anfangen zu wackeln", sagte er bei "Sky".

Laut "Sport Bild" ist man eher zu dem Schluss gekommen, dass der Kader zu dünn besetzt ist. Gerade in der Offensive fehle es an Alternativen, um den Stammspielern mal eine Pause zu gönnen.

RB Leipzig: Reicht Platz fünf für die Champions League?

RB Leipzig steht derzeit auf dem fünften Platz der Bundesliga-Tabelle. Der Rückstand auf Borussia Dortmund beträgt nur einen Punkt.

Womöglich reicht in dieser Saison aber auch Rang fünf für die Champions League. Die Aufstockung der Königsklasse zur Saison 2024/25 bietet zusätzliche Chancen für die deutschen Klubs.

Von den insgesamt vier zusätzlichen Königsklassen-Tickets vergibt die UEFA zwei an die Ligen, die in der laufenden Saison im Europacup am besten abschneiden. In diesem Ranking liegt die Bundesliga (14,500 Punkte) auf Rang zwei hinter Italien (15,571). Sollte dies auch am Ende der Saison so sein, würde Platz fünf in Deutschland die Champions-League-Qualifikation bedeuten.