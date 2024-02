Insider verrät: Zidane hat wenig Interesse an Bayern-Job

IMAGO/Domine Jerome/ABACA

Auch Zinédine Zidane wird beim FC Bayern gehandelt

Zinédine Zidane gilt beim FC Bayern als einer der möglichen Nachfolge-Kandidaten für Thomas Tuchel. Ein Kenner des französischen Fußballs hat jedoch große Zweifel an einem Wechsel des ehemaligen Weltklasse-Fußballers nach München. Seiner Meinung nach verfolgt "Zizou" ein ganz anderes Ziel.

Erst in dieser Woche behauptete die "Sport Bild", Zinédine Zidane sei an dem Trainerjob beim FC Bayern "nicht uninteressiert". Transfer-Reporter Ekrem Konur legte daraufhin nach und vermeldete, der deutsche Rekordmeister plane gar eine Kontaktaufnahme zum Franzosen. Geht es nach Jonathan Johnson, seit Jahren anerkannter Experte und Insider des französischen Fußballs, können sich die Münchner das aber sparen.

Im Gespräch mit dem Portal "Caught Offside" erklärte Johnson, dass der FC Bayern für Zidane nicht wirklich eine Option ist, die weit oben auf seiner Liste steht. "Ich kann mir schon vorstellen, dass Zidane seine Fühler nach möglichen Jobs ausstreckt. Ein Verein wie Juventus, wo er schon als Spieler war, könnte ihn reizen. Auch auf Olympique Marseille sollte man ein Auge haben", nannte Johnson zunächst zwei mögliche Anlaufstellen.

Zidane zum FC Bayern? "Ich bin nicht sicher"

Was die Gerüchte über einen Bayern-Wechsel angeht, sei er hingegen "nicht sicher", betonte der Experte. "Obwohl der Klub in den letzten Jahren große Erfolge mit französischen Spielern gefeiert hat, ist es eine sehr spezielle Umgebung", äußerte Johnson Zweifel an einem Zidane-Engagement an der Isar.

Geht es nach dem Insider, so kommt für den Ex-Profi eigentlich eh nur ein Job infrage. "Ich denke nicht, dass er vor der EM einen neuen Posten annimmt, weil seine Priorität immer noch ist, französischer Nationaltrainer zu werden. Sollte Frankreich [bei der EM] enttäuschen, dann könnte Didier Deschamps seinen Platz räumen", erklärte Johnson, dass es "Zizou" vor allem auf einen Posten abgesehen hat: den bei der Équipe Tricolore.