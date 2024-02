De-Ligt-Kehrtwende beim FC Bayern bahnt sich an

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Matthijs de Ligt wird wohl doch beim FC Bayern bleiben

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde immer wieder über einen Abgang von Matthijs de Ligt vom FC Bayern spekuliert. Mit dem FC Barcelona soll sich auch ein europäisches Schwergewicht um den Abwehrspieler bemühen. Der Niederländer aber sieht seine Zukunft nun doch an der Isar.

Wie die "Bild" berichtet, hat das Aus von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende die Zukunftsplanung von Matthijs de Ligt ganz entscheidend beeinflusst. Wäre Tuchel Coach geblieben, "wäre er weg gewesen", heißt es.

Da es nun aber Tuchel ist, der den Klub verlassen wird, sieht de Ligt doch wieder Licht am Ende des FCB-Tunnels. Es schaue "ganz gut aus", dass der Niederländer bleibe, berichtet "Bild".

Bayern-Star bei Barca und Real auf dem Zettel

Mit dem FC Barcelona hätte der Innenverteidiger rein theoretisch eine namhafte Alternative in der Hinterhand. Die "Bild" bestätigt entsprechende Gerüchte aus Spanien, nach denen die Katalanen mit seiner Verpflichtung liebäugeln. Allerdings fehlt Barca schlicht und ergreifend das Geld, um einen Transfer des niederländischen Nationalspielers stemmen zu können.

Allerdings soll der FC Barcelona nicht der einzige Klub sein, der de Ligt gerne verpflichten würde. Erst Mitte Februar berichtete "fichajes.net", dass der 24-Jährige auch bei Real Madrid im Gespräch sei. In wieweit das den Tatsachen entspricht, kann jedoch nur spekuliert werden, zumal die Real-nahe "Marca" zwischenzeitlich schon schrieb, die Königlichen werden im kommenden Sommer nicht in der Innenverteidigung nachrüsten.

So oder so sitzt der FC Bayern im Fall von de Ligt am längeren Hebel. Der Vertrag des Niederländers läuft noch bis zum Sommer 2027. Selbst im Fall eines Abgangs könnten sich die Münchner also immerhin über eine ordentliche finanzielle Kompensation freuen. Doch so weit, danach sieht es nun aus, wird es wohl erst gar nicht kommen.