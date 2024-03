Abgang vom FC Bayern? Kanes wahre Zukunftspläne enthüllt

IMAGO/Mladen Lackovic

Harry Kane spielt seit 2023 beim FC Bayern

Aus England hieß es zuletzt, Harry Kane beschäftige sich nach nicht einmal einer Saison in München bereits mit dem Abgang vom FC Bayern. Ein realistisches Szenario für den Sommer?

Nein, das behauptet zumindest "Bild"-Reporter Christian Falk im Podcast "Bayern Insider". Ein Wechsel Kanes zurück in die Premier League steht demnach überhaupt nicht zur Debatte.

"Er hat gegen RB Leipzig wieder zwei wichtige Tore geschossen, und gezeigt, dass er da ist. Ich habe nach dem Spiel mit seinem Bruder gesprochen, der auch sein Manager ist. Der hat auch nur gelacht [über die Gerüchte]. Sie fühlen sich sehr wohl in München", schilderte der Insider, der den FC Bayern bereits seit Jahren intensiv begleitet.

Kane sei "ein loyaler Typ", betonte Falk. Wie es in dem Podcast weiter hieß, bekenne sich der Kapitän und Rekordtorschütze von Englands Nationalmannschaft klar zum FC Bayern. Kane hoffe, spätestens in der kommenden Saison auch endlich seinen ersten Titel im Profi-Fußball mit den Münchnern zu holen.

Kein Titel für Harry Kane und den FC Bayern?

Aktuell sieht es danach aus, dass die Mannschaft von Noch-Trainer Thomas Tuchel in der laufenden Spielzeit leer ausgehen könnte. Im DFB-Pokal ist der FC Bayern bereits ausgeschieden. In der Champions League droht nach der 0:1-Pleite bei Lazio Rom im Achtelfinal-Hinspiele ebenfalls das frühe Aus. In der Bundesliga rangieren die Münchner bereits acht Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Für Kane hatte der FC Bayern im vergangenen Sommer die neue Rekordablöse von 95 Millionen Euro an Tottenham Hotspur überwiesen. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2027 datiert.

Dennoch hatte es zuletzt von der Insel Spekulationen um einen Wechsel gegeben. Manchester United soll erneut die Fühler nach dem 30-Jährigen ausstrecken. Auch eine Rückkehr zu Tottenham sei ein Thema, hieß es.