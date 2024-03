Klub-Ikone Magath bewertet Walter-Aus beim HSV

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Tim Walter war bis Mitte Februar noch Cheftrainer beim HSV

Nach zweieinhalb Jahren im Amt endete Mitte Februar die Zeit von Tim Walter als Cheftrainer beim Hamburger SV. Nachdem die Zweitliga-Bosse das erklärte Saisonziel Wiederaufstieg in die Bundesliga ernsthaft in Gefahr sahen, zogen sie die Reißleine und installierten Steffen Baumgart auf dem Trainerstuhl. Eine nachvollziehbare Entscheidung, wie HSV-Legende Felix Magath findet.

"Es war der richtige Schritt, Tim Walter zu entlassen. Der Aufstieg war sehr in Gefahr", wurde der 70-Jährige in der "Bild" zitiert. Magath galt in den letzten Jahren immer wieder selbst als potenzieller Cheftrainer beim Hamburger SV. Eine Rückkehr zu seinem Herzensverein kam bis dato aber nie zustande. Im Gegenteil: In der Saison 2021/2022 bezwang er als Kurzzeit-Trainer von Hertha BSC den HSV in der Relegation und hielt die Rothosen so in der 2. Bundesliga.

Einen entscheidenden Grund, warum es ab dem Herbst für Tim Walter beim HSV nicht mehr klappen sollte, lieferte Magath auch gleich mit: Ihm habe die fußballerische Weiterentwicklung unter dem 52-Jährigen gefehlt.

"Leider hat Tim seinen Spielstil in den zweieinhalb Jahren beim HSV nicht verändert. Ihm fehlte einfach ein Plan B, wenn der Gegner seine Spielweise entschlüsselt hatte. Man hätte sich auch mal dem Spiel der Gegenseite anpassen können", so die HSV-Ikone, die mit dem Klub 1983 den Europapokal der Landesmeister gewann.

Magath: Walter "war zu festgelegt"

Dass Tim Walter seine eigene Spielidee bei den Hansestädter implementiert habe und diese auch konsequent verfolgte, bewertete Magath zwar grundsätzlich als positiv. Aber der Bundesliga-Altmeister fasste auch konsequent zusammen: "Er war zu festgelegt. Ich konnte im Laufe der Zeit keine Weiterentwicklung erkennen. [...] Leider hat es am Ende nicht geklappt."

Unter Steffen Baumgart will der Hamburger SV nun doch noch den lang ersehnten Schritt zurück in die Erstklassigkeit schaffen.