So heiß ist der Flirt zwischen Paris und BVB-Star Kobel

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Gregor Kobel ist Stammtorhüter beim BVB

Seit Mitte Februar fällt Gregor Kobel schon verletzt aus, trotzdem sorgte der Torhüter von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen für mächtig Schlagzeilen. Mit Paris Saint-Germain soll ein absoluter Top-Klub heiß auf den 26-Jährigen sein, der sich beim BVB zu einem Weltklasse-Schlussmann entwickelt hat.

Schon im Februar ploppten Meldungen aus Frankreich auf, wonach sich PSG ernsthaft mit einer Verpflichtung des Schweizers beschäftigte, der seit 2021 in Dortmund unter Vertrag steht und direkt zu einem der großen Leistungsträger aufstieg.

Nach "Sky"-Informationen soll der Flirt zwischen dem französischen Branchenprimus und dem Vizekapitän der Dortmunder bisher aber nicht allzu heiß sein. Mehr als eine "lose Kontaktanfrage aus Paris" habe es bis heute nicht gegeben, vermeldete "Sky"-Reporter Patrick Berger.

Anlass für jene Kontaktaufnahme sei in erster Linie gewesen, dass sich die Pariser mit möglichen Alternativen für die Position des Torwarts befassen wollen. Gianluigi Donnarumma war in den vergangenen Monaten nicht frei von Fehlern und sorgte bisweilen für Unzufriedenheit in der PSG-Führungsetage.

Bericht: Kobel schaut sich Situation beim BVB genau an

Laut dem Medienbericht ist aber nach derzeitigem Stand auch klar: Paris Saint-Germain ist kein großes Thema für Kobel, den auch die französische Ligue 1 nicht allzu sehr reizen soll.

Der zuletzt verletzte Schlussmann schaue sich die grundsätzliche Situation bei Borussia Dortmund aber trotzdem ganz genau an. Nach 24 Bundesliga-Spieltagen rangiert der BVB nur einen Platz und einen Punkt vor dem Tabellenfünften RB Leipzig. Sollte die Champions League verpasst werden, könnte Kobel in seinen Planungen schnell umschwenken.

Dass der wohl konstanteste Spieler im Kader der Schwarz-Gelben im nächsten Jahr nur Europa League spielen könnte, scheint mehr als fragwürdig.