Nationalspieler bei Eintracht Frankfurt gehandelt

IMAGO/Giannis Papanikos

Konstantinos Koulierakis hat das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt

Im Rahmen der UEFA Europa Conference League traf Eintracht Frankfurt 2023/24 gleich zweimal auf PAOK Saloniki. Die SGE gewann beide Duelle mit 2:1, ein Verteidiger der Konkurrenz hat aber nachhaltig Eindruck hinterlassen: Der 20-jährige Konstantinos Koulierakis, der sogar einen Treffer gegen die Hessen erzielte.

Die "Bild" will erfahren haben, dass Eintracht Frankfurt Konstantinos Koulierakis im Sommer "unbedingt" verpflichten will. Demnach hat der Bundesligist sein Glück sogar bereits im Winter versucht, PAOK soll die Offerte aber umgehend abgelehnt haben. Inzwischen soll man allerdings eingesehen haben, dass der griechische Nationalspieler kaum zu halten sein wird.

Koulierakis' Vertrag endet zwar erst im Sommer 2026, der Youngster scheint der griechischen Liga allerdings schlicht entwachsen zu sein und strebt nach dem Wechsel in eine Top-Liga. Angeblich sollen ihn vor allem die deutsche Bundesliga und die italienische Serie A reizen.

Laut "Bild" liegt Frankfurt derzeit allerdings in der "Pole Position". Im Winter sollen ebenfalls nur die Hessen ein Angebot eingereicht haben.

Star von Eintracht Frankfurt angeblich heiß begehrt

Ein Selbstläufer wird der Poker aber wohl nicht. Angeblich soll PAOK bislang rund zehn Millionen Euro gefordert haben. Eine Summe, die die Eintracht wohl nur zähneknirschend in die Hände nehmen würde.

Allerdings könnte sich die Sache entspannter gestalten, sollte Willian Pacho Eintracht Frankfurt verlassen. Am Ecuadorianer (Vertrag bis 2028) sollen die finanzstarken Klubs der englischen Premier League baggern, ein Transfer würde der SGE wohl mächtig Geld in die Kassen spülen. Koulierakis wäre in diesem Fall wohl locker zu finanzieren.

Auf der anderen Seite ist der Druck in der Mainmetropole nicht wirklich groß. Immerhin hat man mit der Verpflichtung Aurèle Amenda von dem BSC Young Boys bereits einen Innenverteidiger unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige verbringt die Rückrunde auf Leihbasis zwar noch bei den Schweizern, stößt im Sommer aber zum Eintracht-Kader. "Bild" zufolge existiert das Interesse an Koulierakis allerdings unabhängig vom Amenda-Deal.