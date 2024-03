Erneuter Bericht über BVB-Geheimplan mit Sancho

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Bleibt Jadon Sancho dem BVB erhalten?

Borussia Dortmund kann Stand jetzt nur bis zum Sommer auf die Dienste von Jadon Sancho setzen. Allerdings verdichten sich die Anzeichen dafür, wie der BVB den eigentlich zu teuren Leihspieler weiter im Verein halten will.

Laut "Bild" haben die Dortmunder Verantwortlichen in Sachen Sancho zwei mögliche Szenarien entworfen: Entweder, der 23 Jahre alte Engländer schließt sich dem BVB zunächst eine weitere Saison auf Leihbasis an. Oder Sancho soll in einem Transfergeschäft verrechnet werden, womöglich mit Donyell Malen, der in dieser Saison der konstanteste Offensivspieler des BVB ist, aber von einem Engagement in der englischen Premier League träumt.

In beiden Fällen müsste allerdings Sanchos Stammverein Manchester United mitspielen. Auch das Portal "HITC" hatte zuletzt vermeldet, der BVB wolle Sancho weiter ausleihen. Der englische Rekordmeister soll von dieser Idee nicht begeistert sein und will ihn demnach lieber verkaufen. Grundsätzlich offen für Gespräche mit dem BVB seien die Red Devils aber, hieß es.

Auch ein mögliches "Tauschgeschäft" mit Malen scheint nicht völlig aus der Luft gegriffen zu sein, wurde United doch in der Vergangenheit bereits mehrfach Interesse an dem Niederländer nachgesagt. Sein Marktwert wird inzwischen immerhin auf 35 Millionen Euro taxiert, Tendenz steigend.

BVB hofft auf Aufwärtstrend bei Jadon Sancho

Zunächst wird der BVB allerdings darauf hoffen, dass Sancho seinen Aufwärtstrend bestätigt. Nach mauen Wochen erzielte er am Samstag im Gastspiel bei Werder Bremen (2:1) seinen ersten Treffer nach der Rückkehr zu den Schwarz-Gelben.

Im Anschluss zeigte er sich selbstkritisch. "Ich bin etwas enttäuscht mit meiner Leistung, um ehrlich zu sein. Ich hätte viel besser spielen und mehr beitragen können", sagte er gegenüber Vereinsmedien. "Als ich beim letzten Mal beim BVB war, habe ich in jedem Spiel ein Tor oder einen Assist gehabt. Ich kann also verstehen, dass die Fans viel von mir erwarten. Ich erwarte ja auch viel von mir selbst. Ich kann es verstehen, wenn sie ein paar Wochen sauer auf mich sind, weil ich nicht so viel beitrage."