Alonso verrät: So prägten ihn seine Trainer beim FC Bayern

Xabi Alonso steht mit Bayer Leverkusen vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft

Xabi Alonso ist innerhalb von eineinhalb Jahren bei Bayer Leverkusen zu einem absoluten Top-Trainer aufgestiegen. Mit der Werkself liegt er in der Bundesliga klar auf Titelkurs, formte in seiner Zeit bei Bayer eine echte Spitzenmannschaft. Der Spanier verriet nun, wie wichtig die Einflüsse seiner ehemaligen Coaches für die eigene Trainer-Laufbahn waren.

Xabi Alonso legte schon als aktiver Spieler eine beeindruckende Karriere hin. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er Welt- und zweimal Europameister, auf Vereinsebene gewann er unter anderem zweimal die Champions League.

Der einstige Mittelfeldstratege kickte dabei unter den größten Trainern der damaligen Zeit, unter anderem unter Rafael Benitez, José Mourinho oder Vicente del Bosque.

In seiner dreijährigen Zeit beim FC Bayern von 2014 bis 2017 kam er im Herbst seiner Spielerkarriere außerdem in den Genuss, unter Pep Guardiola und Carlo Ancelotti zu spielen.

Zwei Trainertypen, die ihn in seiner eigenen Herangehensweise an die Arbeit eines Fußballlehrers auf Top-Niveau jeweils beeinflussten, wie Alonso nun gegenüber der "Sport Bild" ausführte.

"Pep ist seiner Zeit voraus. Für mich ist seine Idee wie meine: Wir wollen Kontrolle haben. Er mag es, das Heft in der Hand zu halten, weil er denkt, es ist der beste Weg, um zu gewinnen", meinte Alonso über seinen Landsmann Guardiola, unter dem er von 2014 bis 2016 beim FC Bayern spielte und den er gemeinsam mit seinem Trainerstab als "sehr fleißig" bezeichnete.

Von Carlo Ancelotti, unter dem Alonso das letzte Jahr seiner aktiven Spielerkarriere beim FC Bayern bestritt, habe er sich viele Aspekte in Sachen Mannschaftsführung abgeschaut, führte der 42-Jährige aus: "Carlo ist ein Top-Trainer in der Mannschaftsführung. Von ihm habe ich gelernt, in guten Momenten und in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben."

Bayer Leverkusen mit zehn Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern

Ancelotti arbeitet seit 2021 wieder für Real Madrid. Mit den Königlichen gewann er 2022 die spanische Meisterschaft, steht in diesem Jahr vor dem erneuten Titelgewinn in LaLiga.

Apropos Real Madrid: In seinen fünf Jahren in der spanischen Hauptstadt (2009 bis 2014) spielte Xabi Alonso auch unter dem portugiesischen Star-Trainer José Mourinho, der Real zwischen 2010 und 2013 coachte.

Auch von "The Special One" habe Alonso wichtige Eigenschaften des Trainer-Daseins gelernt, wie er ausführte: "Ich habe von José gelernt, ein Leader zu sein und eine Mannschaft zu überzeugen, damit sie für das gleiche Ziel kämpft. Er ist zu 100 Prozent Wettkämpfer. Was er will, ist gewinnen."

Mit Bayer Leverkusen rangiert Cheftrainer Xabi Alonso nach 25 Spieltagen mit einem großen Zehn-Punkte-Polster vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze der Bundesliga.