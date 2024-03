CL-Spiele vom FC Bayern und BVB genau terminiert

Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Die Hinspiele der Champions-League-Viertelfinals werden am 9. und 10. April ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später

Der FC Bayern München bestreitet sein Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal am 9. April (21:00 Uhr), einen Tag später (21:00 Uhr) muss dann Borussia Dortmund zur ersten Partie bei Atlético Madrid antreten.

Das Rückspiel in Dortmund findet am 16. April (21:00 Uhr) statt, die Bayern und Arsenal sehen sich am 17. April (21:00 Uhr) in München wieder. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Europäische Fußball-Union nach der Auslosung veröffentlichte.

Real Madrid und Manchester City treffen am 9. und 17. April aufeinander, die Viertelfinal-Duelle zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona steigen am 10. und 16. April.