Hoeneß schickt Spezial-Botschaft ans Team

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß will mit dem VfB Stuttgart erfolgreich bleiben

Der VfB Stuttgart verabschiedet sich mit einer Machtdemonstration in die Länderspielpause. Trainer Sebastian Hoeneß gibt seinen Team noch eine spezielle Anweisung mit.

Auch die anstehende Pause für die Länderspiele soll den VfB Stuttgart nicht stoppen. "Bevor die Jungs in aller Herren Länder aufbrechen, habe ich gerade schon die Botschaft gesandt, dass wir den Spirit konservieren müssen", sagte der Coach des Überraschungsdritten nach dem 3:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim: "Wir müssen den Spirit einpacken - und ihn bei der Rückkehr der Jungs wieder auspacken."

Mit einer überragenden Leistung auf dem Platz unterstrichen die Schwaben ihren Anspruch auf einen Champions-League-Platz.

Enzo Millot (16.), Serhou Guirassy (45.+1) und Jamie Leweling (68.) erzielten die Tore für den VfB. Unterstützt wurde der Klub von über 12.000 Gästefans, die das Auswärtsspiel in Sinsheim fast zu einem Heimspiel machten.

Stuttgarter Partie in Sinsheim wie ein Heimspiel

"Es hat sich angefühlt wie ein Heimspiel, die Kulisse war enorm und außergewöhnlich", schwärmte Hoeneß. "Die erste Halbzeit war mit das Beste, was wir bisher gezeigt haben. Wir haben wie aus einem Guss gespielt, es ist einiges aufgegangen von dem, was wir uns vorgenommen hatten. Zugelassen haben wir nichts. Am Ende ist es ein hochverdienter Sieg in einem richtigen guten Auswärtsspiel."

Die starke Form seiner Mannschaft bezeichnete er als "Flow". "Da sind Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Überzeugung im Spiel. Anfang des Jahres haben wir zwei Spiele verloren, aber aus dieser Phase sind wir richtig gut rausgekommen und richtig auf Kurs."

Der Vorsprung des VfB auf Platz fünf beträgt vor dem Spiel des BVB am Sonntag bereits neun Punkte.

In den kommenden Tagen werde der Trainingskader des VfB etwas ausgedünnt, sagte Hoeneß. Gleich vier VfB-Profis werden diesmal auch zur deutschen Nationalmannschaft reisen. Neben Chris Führich werden auch Maximilian Mittelstädt, Waldemar Anton und Deniz Undav dabei sein und auf einen ersten Einsatz hoffen.