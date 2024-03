VfB denkt offenbar über spektakuläre Rückholaktion nach

IMAGO/Martin Rickett

Vlachodimos rückt offenbar erneut in den Fokus des VfB Stuttgart

Die Zukunft von Alexander Nübel im Tor des VfB Stuttgart ist weiter offen. Stand heute wird der Schlussmann nach dem Ende seiner Leihe zurück zum FC Bayern wechseln. Daher denken die Schwaben bereits über Nachfolger nach.

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich nach Angaben des "kicker" mit einer spektakulären Rückholaktion: Wie es in der neuesten Ausgabe des Fachblattes heißt, sind die Kaderplaner im Ländle auf der Suche nach einem neuen Torwart unter anderem auf Odisseas Vlachodimos gestoßen - einem alten Bekannten.

Der 29-Jährige war einst beim VfB Stuttgart ausgebildet worden und kam in jungen Jahren sogar zu drei Bundesliga-Spielen. Den Durchbruch traute man ihm beim VfB allerdings nicht zu, sodass der in Stuttgart geborene Torwart zunächst nach Griechenland zu Panathinaikos ging.

Dort empfahl sich der 1,88 Meter große Keeper für den nächsten Schritt: 2018 wechselte er zum portugiesischen Spitzenklub SL Benfica, bei dem er letztlich fünf Jahre verbrachte. 225 Pflichtspiele absolvierte er für die Hauptstädter, darunter 32 in der Champions League und zwölf in der Europa League. In der griechischen Nationalmannschaft kommt Vlachodimos auf immerhin 39 Länderspieleinsätze.

Wunschlösung des VfB Stuttgart bleibt Nübel - Auch Ortega ein Thema?

Im vergangenen Sommer zog Vlachodimos zum englischen Erstligisten Nottingham Forest weiter, wo er einen Vertrag bis 2027 unterzeichnete. Dennoch scheint ein Transfer "möglich", so die Einschätzung des "kicker".

Zweiter Kandidat für die Torwartposition soll dem Bericht zufolge Stefan Ortega von Manchester City sein. Den Schlussmann zog es 2022 von Arminia Bielefeld zum Triple-Sieger der vergangenen Saison, durch den Ausfall des Brasilianers Ederson steht er aktuell im Tor.

Ortegas Vertrag in Manchester ist noch bis 2025 datiert. Auch beim 31-Jährigen sei eine Rückkehr in die Bundesliga denkbar, heißt es.

Wunschlösung des VfB Stuttgart wäre aber wohl ein Verbleib von Alexander Nübel. Ein Transfer, der eine hohe einstellige Millionensumme plus weitere Millionen an Gehalt kostet, dürfte dem Fachblatt zufolge allerdings nur schwer zu realisieren sein. Ein weiteres Leihgeschäft mit dem FC Bayern ist nur dann möglich, sollte Nübel seinen 2025 auslaufenden Vertrag in München verlängern.