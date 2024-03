Hamann blickt auf EM: Schlechte Nachrichten für Bayern-Star

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann hat sich zur aktuellen Länderspielphase geäußert

Die beiden jüngsten Auftritte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich und die Niederlande haben dem früheren Nationalspieler und heutigen TV-Experte Dietmar Hamann sehr gut gefallen. Allerdings bringen die guten Ergebnisse auch Nachteile für einige Stars des FC Bayern und des BVB mit, warnte Hamann nun jene Spieler, die von Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt nicht (mehr) nominiert wurden.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat aus Sicht von Dietmar Hamann in der aktuellen Länderspielphase einen "großen Schritt" nach vorn gemacht, das schrieb der Vizeweltmeister von 2002 in seiner Kolumne für den TV-Sender "Sky" und freute sich über die "Aufbruchsstimmung", die durch die Siege gegen EM-Favorit Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) ausgelöst wurde.

Positiv hob der 50-Jährige zudem den aktuellen Konkurrenzkampf im DFB-Kader hervor, den Bundestrainer Julian Nagelsmann durch seine Nominierungen ausgelöst hat.

"Das Team hat die Messlatte sehr hochgelegt, und diejenigen, die nicht dabei waren, müssen schauen, dass sie an einem vorbeikommen, der auf ihrer Position spielt", erklärte der TV-Experte, der gleichzeitig mehrere "große Verlierer" der jüngsten positiven Entwicklungen ausmachte.

Vom FC Bayern nannte Hamann dabei Leon Goretzka. Dieser war von Nagelsmann zuletzt nicht mehr nominiert worden. Goretzkas Chance sei "nach den beiden Spielen nicht unbedingt größer geworden", warnte der 50-Jährige und begründete zugleich: "Robert Andrich hat es an der Seite von Toni Kroos sehr gut gemacht."

Hamann: BVB-Duo hat noch Chancen

Zudem seien Goretzkas Bayern-Kollege Aleksandar Pavlovic sowie Jan-Niklas Beste (Überflieger vom 1. FC Heidenheim) noch vor dem Routinier berufen worden, erinnerte Hamann und verwies zudem darauf, dass der Kader auf 23 Spieler verkleinert werden müsse zur EURO.

Schwierig wird es laut Hamann auch für die Stars von Borussia Dortmund, die gegen Frankreich und die Niederlande kein Thema für den Kader waren.

Immerhin: "Sie haben in den kommenden Wochen in der Bundesliga und Champions League aber die Chance, sich zu zeigen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es Niklas Süle und Nico Schlotterbeck noch in den EM-Kader schaffen. Auch Serge Gnabry kann mit guten Leistungen beim FC Bayern noch auf den EM-Zug aufspringen", wagte der TV-Experte eine Prognose.