VfB-Überflieger plötzlich heiß begehrt?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Angelo Stiller (r.) hat sich beim VfB Stuttgart zum Leistungsträger gemausert

Im Sommer 2023 für rund fünf Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet, hat sich Angelo Stiller beim VfB Stuttgart auf Anhieb einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld erkämpf. Mit 25 Einsätzen und drei Vorlagen in der laufenden Bundesliga-Saison hat der 22-Jährige großen Anteil am überraschenden Erfolg des derzeitigen Tabellendritten. Durch seine Leistungen soll Stiller nun sogar in den Fokus eines prominenten Premier-League-Duos gerückt sein.

Im Sommer könnten der FC Arsenal und der FC Liverpool eine Offerte für Angelo Stiller vom VfB Stuttgart in den Ring werfen. Das will Transfer-Insider Ekrem Konur erfahren haben. Nähere Infos lässt Konur nicht fallen, sollten die Spekulationen allerdings zutreffen, wäre der Karrieresprung ein enormer.

Stiller stammt aus der Jugend des FC Bayern, wo er sich schnell den Ruf als Mega-Talent verdiente. 2021 lockte sein ehemaliger Münchner Jugendcoach Sebastian Hoeneß Stiller zur TSG 1899 Hoffenheim. Dort avancierte der Linksfuß schnell zum Leistungsträger. Im Sommer 2023 war es dann erneut Hoeneß der erfolgreich um Stillers Dienste buhlte und ihn diesmal zum VfB Stuttgart holte.

Inzwischen ist selbst das Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft für Stiller zum Greifen nah.

Der VfB Stuttgart kann gelassen bleiben

"Julian Nagelsmann hat sich kurz gemeldet und geschrieben, ob es meine Nummer sei. Ich habe daraufhin mit 'Ja' geantwortet. Er hat mich dann angerufen, da war ich aber noch in der Kabine. Beim Rückruf konnte er nicht rangehen. Ich hoffe, er meldet sich noch einmal. Die Nummer ist auf jeden Fall eingespeichert", berichtete Stiller unlängst der "Sport Bild", dass der Bundestrainer den Kontakt gesucht hat.

So oder so dürfte allerdings auch klar sein, dass der Sprung in ein anderes Land und ein Team, das vor Superstars nur so strotzt eine ganz neue Erfahrung für Stiller sein würde.

Ein weiteres Gerücht könnte die Sache aber stark vereinfachen. Laut "ESPN" gehört Hoeneß beim FC Liverpool zu den Kandidaten, denen man zutraut, im Sommer die Nachfolge des scheidenden Trainers Jürgen Klopp anzutreten.

In Stuttgart kann man sich die Gerüchte derweil wohl sehr gelassen zu Gemüte führen. Stiller ist noch bis Ende Juni 2027 an den Klub gebunden, Hoeneß hat seinen Kontrakt unlängst verlängert. Im Ländle sitzt man somit am längsten aller Hebel und wird im Zweifelsfall eine nicht geringe Ablöse herausschlagen können.