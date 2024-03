Kimmich zieht vernichtendes Fazit

IMAGO/Ulrich Wagner

Kimmich kann sich die Leistung des FC Bayern gegen den BVB nicht erklären

Eine ordentliche Leistung reichte dem BVB am Samstagabend in München, um gegen einen wieder einmal schwachen FC Bayern zu gewinnen. Joshua Kimmich zeigte sich nach der Partie ratlos. Für die Leistung seiner Mannschaft fand er deutliche Worte.

Er frage sich auch, "wie es sein konnte, dass wir in einem so entscheidenden Spiel so eine Einstellung an den Tag legen. Für mich ist es völlig frustrierend und unerklärlich", polterte Kimmich nach dem 0:2 gegen den BVB am "Sky"-Mikrofon.

Gerade in so einem prestigeträchtigen Spiel gegen die Dortmunder "brauchst du niemanden, der dich motiviert. Da muss man eigentlich von selbst schon einen Tag vorher brennen. Das haben wir überhaupt nicht gezeigt", klagte der Nationalspieler, der ein vernichtendes Fazit zog: "Man hatte das Gefühl, dass es um nichts geht und es ein Freundschaftsspiel war. Das darf uns unabhängig von der Tabellensituation nie passieren."

Hat der Bayer-Sieg die Bayern-Stars negativ beeinflusst?

Dass die Leverkusener zuvor einmal mehr einen spektakulären Sieg feierten und den Druck im somit eigentlich schon entschiedenen Meisterschaftsrennen zusätzlich erhöhten, spielte laut Kimmich in den Köpfen der Bayern-Stars keine Rolle.

Zumindest dürfe dies nicht der Fall sein, denn die Münchner müssen ihre "eigenen Hausaufgaben machen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Für uns ist es am Ende des Tages egal, wie Leverkusen spielt", betonte Kimmich.

Kimmich kritisiert Einstellung der Bayern-Stars

Anzeichen für den leblosen Auftritt in der Allianz Arena hat es laut Kimmich in den letzten Tagen nicht gegeben. "Überhaupt nicht. Wir hatten eine relativ kurze Woche, da einige zurückgekommen sind von der Nationalmannschaft. So habe ich es nicht erwartet. Selbst wenn man die Tage etwas hätte spüren können, ist es für mich selbstverständlich, dass man da ist, wenn der Schiri anpfeift."

Die offene Trainerfrage beim FC Bayern, so forderte Kimmich abschließend, dürfe ebenfalls keine Entschuldigung für eine derart schwache Leistung sein. "Erstmal sollten wir Spieler nach Hause fahren und uns hinterfragen. Wir sollten uns nicht so viele Gedanken über den Trainer machen. Es ist relativ egal, wer an der Seitenlinie steht, wenn wir so eine Einstellung an den Tag legen."