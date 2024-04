Olmo, Xavi, Werner: Schröder verrät RB-Plan

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jubeln derzeit nicht gemeinsam: Timo Werner (2.v.l.) und der Rest von RB Leipzig

Wie sieht der Kader von RB Leipzig in der kommenden Saison aus? Wie geht es mit Xavi und Dani Olmo weiter? Und wie kam die Kritik von Timo Werner an? Auf diese und weitere Fragen hat Rouven Schröder, der Sportdirektor der Roten Bullen, Antwort gegeben.

RB Leipzig befindet sich in der Bundesliga derzeit ein wenig in der Schwebe. Noch ist unklar, ob es für die erneute Qualifikation für die Champions League reicht. Ungeachtet dessen treiben die Sachsen im Hintergrund die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Und dabei wird es laut Sportdirektor Rouven Schröder wohl keine Neuzugänge geben, wenn nichts mehr auf dem Transfermarkt passiert.

"Stand jetzt wären wir – abgesehen von der Thematik um Xavi – mit den aktuellen Vertragskonstellationen komplett", verriet Schröder im "kicker" und erinnerte: "Dazu haben wir ja noch Topspieler wie Timo Werner, André Silva, Angelino oder Moriba, die nach ihren Ausleihen zurückkommen könnten. Das sind auch Themen, die wir bearbeiten."

Mit "Thematik um Xavi" spielte Schröder auf die unklare Lage bei Xavi Simons an, der nur noch bis zum Sommer bei RB unter Vertrag steht. "Fakt ist: Er fühlt sich bei uns elementar wohl. Normal wäre es ein No-Go, einen Spieler für ein Jahr ohne Kaufoption auszuleihen. Doch er ist einfach so gut, dass er uns in jedem Fall weiterhilft", sagte Schröder zum offensiven Mittelfeldspieler, der eigentlich Paris Saint-Germain gehört, mit sieben Tore und elf Vorlagen in der Liga aber elementar wichtig ist für die Leipziger.

"Er weiß den Standort absolut zu schätzen, hier kann er einfach Xavi sein. Dieses Unaufgeregte ist unsere Basis. Wie gesagt: Jetzt genießen wir erst mal, mit so einem Spieler die bestmögliche Saison zu spielen. Und wenn es nach der Spielzeit so weit ist, werden wir unseren Kampf um ihn weiter intensivieren", gab der Sportchef die Richtung vor.

Auch Dani Olmo fühle sich "unheimlich wohl". Der eigentlich noch bis 2027 gebundene Spanier, der allerdings eine Ausstiegsklausel besitzt, habe bei RB "ein ideales Umfeld, um Topleistung zu bringen. Mit toller Infrastruktur, einer tollen Stadt, sehr wertschätzenden Fans und gleichzeitig der Ruhe, um sich maximal zu fokussieren. Gerade der letzte Punkt ist ein großes Plus zu vermeintlichen Hotspots. Das weiß beispielsweise auch ein Dani Olmo", betonte Schröder.

"Sehr, sehr wertschätzendes Angebot" für Star von RB Leipzig

"Andererseits ist klar, dass Unterschiedsspieler wie Dani selbstverständlich überall gefragt sind. Letztlich sind wir entspannt, weil wir erst einmal genießen, was wir an den Jungs haben. Und weil wir überzeugt sind: Keiner wird leichtfertig aufgeben, was er an Leipzig hat", gab der 48-Jährige eine Prognose ab.

Etwas detaillierter wurde Schröder da schon bei Benjamin Henrichs. Der Abwehrspieler wisse, "dass wir mit ihm weitermachen wollen. Er ist ein wichtiger Spieler und für die Integration im Team sehr wertvoll", so Schröder. "Wir haben ihm daher ein sehr, sehr wertschätzendes Angebot unterbreitet. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, nicht in ein letztes Vertragsjahr zu gehen." Bedeutet: Spätestens nach der Saison wird es eine Entscheidung geben.

Dass Timo Werner, den die Leipziger im Winter auf Leihbasis nach Tottenham ziehen ließen, zuletzt Kritik an der mangelhaften Kommunikation mit Coach Marco Rose und Schröder äußerte, störte den Sportdirektor nicht.

"Er fühlt sich offensichtlich bei Tottenham pudelwohl, und wir freuen uns wirklich über seine Entwicklung und seine Tore. Wir haben uns an seinem Geburtstag mehrfach ausgetauscht", verriet der 48-Jährige über die Aktivitäten am 6. März, als Werner seinen 28. Geburtstag feierte.

"Nicht nur Marco Rose ist ein großer Befürworter von Timo, er hat ihn immer unterstützt und gebracht, auch als viele ihn kritisch gesehen haben", hob Schröder hervor.