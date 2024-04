"Schwieriger Charakter": Wen Matthäus nicht bei Bayern sieht

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Lothar Matthäus kommentiert die Trainersuche des FC Bayern

Die Gerüchteküche rund um den künftigen Trainer des FC Bayern brodelt weiter vor sich hin. Antonio Conte wurde zuletzt wiederholt als Kandidat genannt. Lothar Matthäus glaubt aber eher nicht, dass die Münchner den Italiener letztlich unter Vertrag nehmen werden.

"Ein großer Name mit viel Erfahrung. Aber er ist auch ein schwieriger Charakter", urteilte Matthäus bei "Bild" über Conte.

Aufgrund dessen könne er sich "nicht unbedingt vorstellen", dass der FC Bayern den 54-Jährigen als Nachfolger von Thomas Tuchel unter Vertrag nimmt.

"Der neue Trainer muss zu Bayern passen. Er darf nicht nur stur seinen Weg gehen wollen. Bei Bayern München muss man kommunizieren, der Trainer ist nicht der wichtigste Mann", meinte der Rekord-Nationalspieler weiter: "In England hat der Trainer ja eine andere Position, er ist der Manager. Aber an die Regeln hier muss sich ein Trainer halten, wenn er zu uns in die Bundesliga kommt."

Antonio Conte kein heißes Thema beim FC Bayern?

Conte hatte zuletzt Tottenham Hotspur betreut. Im März 2023 erfolgte das Aus bei den Nordlondonern.

Conte kann dennoch große Erfolge vorweisen. So gewann er während seiner Trainerkarriere bislang unter anderem viermal die italienische Meisterschaft (2012 bis 2014 mit Juventus, 2020/21 mit Inter) sowie einmal die Premier League (2016/17 mit dem FC Chelsea).

Laut "kicker" wurde Conte jedoch wie José Mourinho (vereinslos) sowie Massimiliano Allegri (Juventus) im Rahmen der Trainersuche des FC Bayern "schnell aussortiert".

Stattdessen verdichten sich die Gerüchte, dass Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) und Julian Nagelsmann (Nationaltrainer Deutschland) an der Säbener Straße hoch im Kurs stehen. Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreich), Unai Emery (Aston Villa) und Hansi Flick (vereinslos) sollen in der Führungsetage ebenfalls diskutiert worden sein.

Eine Verpflichtung von Xabi Alonso hat sich hingegen erledigt. Der Spanier bleibt Bayer Leverkusen über die laufende Saison hinaus treu.