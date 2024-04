Werder-Stürmer mit emotionalem Abschiedspost

IMAGO/Steinbrenner

Nick Woltemade (l.) wird Werder Bremen am Saisonende verlassen

Nach wochenlangen Spekulationen über die sportliche Zukunft von Stürmer Nick Woltemade steht nun fest: Das 22-jährige Eigengewächs von Werder Bremen wird den Bundesligisten am Saisonende verlassen.

Diese Entscheidung gab der Angreifer selbst am Dienstagnachmittag in den sozialen Medien bekannt: "Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, [...] ab Sommer eine neue sportliche und persönliche Herausforderung anzunehmen", erklärte Woltemade in einem Imstagram-Post, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen nicht mehr verlängern werde.

Auch seine Erfahrung als Leihspieler in der 3. Liga bei der SV Elversberg, für die er in der vergangenen Saison in 31 Spielen zehn Tore geschossen hatte, habe in seiner Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt, verriet der Ur-Bremer, der bei Werder schon seit Kinderjahren das Fußballspielen erlernte.

Über den Abwägungsprozess, den Woltemade in den letzten Wochen durchlebte, berichtete der Spieler selbst: "Die letzten Wochen waren für mich bezüglich meiner Zukunftsfrage sehr intensiv und aufregend - einerseits mein Heimatverein Werder, mit dem mich von klein auf viel verbindet und andererseits neue interessante Möglichkeiten."

Woltemade wartet noch auf sein erstes Werder-Tor in der Bundesliga

Wohin es den 1,98-m-Hünen künftig verschlagen wird, blieb derweil noch offen. Zunächst will der Mittelstürmer noch einen erfolgreichen Saison-Endspurt mit den Hanseaten hinlegen. Medienberichten zufolge befindet sich der VfB Stuttgart in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Stürmer.

In der laufenden Saison war Woltemade hinter den gesetzten Sturmspitzen Marvin Ducksch und Justin Njinmah nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. 23 Bundesliga-Einsätze stehen in 2023/2024 zwar zu Buche, davon allerdings nur sechs von Beginn an. Auf sein erstes Saisontor wartet der Offensivmann dabei noch immer.

Insgesamt hat Nick Woltemade für Werder Bremen bis dazu 34 Bundesliga-Partien bestritten und wartet dabei noch immer auf sein erstes Tor.