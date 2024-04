Hummels gibt zu: "Schwerster Monat meiner Karriere"

IMAGO/Steinbrenner

Mats Hummels war am Dienstagabend Gast in einer BVB-Talkshow

Nachdem Borussia Dortmund bis zur Jahreswende mit Tabellenplatz fünf eine allenfalls mäßige Bundesliga-Saison hingelegt hatte, läuft es in diesem Kalenderjahr deutlich besser. Starspieler Mats Hummels glaubt daran, dass die Aufholjagd des BVB auch noch weiter gehen kann.

In 2024 hat Borussia Dortmund nur eine der elf Bundesliga-Partien verloren, hat in der Rückrunde satte sieben Zähler mehr geholt als der FC Bayern. Auch das direkte Duell mit den Münchnern wurde am letzten Samstag verdient mit 2:0 gewonnen und unterstrich die derzeitige Verfassung der Schwarz-Gelben.

Das erfolgreiche Gastspiel in München markierte gleichzeitig den Startpunkt eines äußerst anspruchsvollen Monats für Borussia Dortmund, wie auch Innenverteidiger Mats Hummels befand.

"Der April ist einer der schwersten Monate meiner Karriere, da muss ich nicht drumherum reden. Das sind absolut geile Spiele. Wir freuen uns auf alles", meinte Hummels bei seinem Auftritt in dem Talkformat "Brinkhoff's Ballgeflüster", welches anlässlich des 50. Geburtstags des Dortmunder Westfalenstadions am Dienstagabend direkt am Signal Iduna Park stattfand.

Hammer-April wartet auf den BVB

Neben dem Auswärtsspiel beim FC Bayern, welches Hummels auch schon in den April hineinrechnete (gespielt wurde am 31. März), geht es in den kommenden Wochen in der Bundesliga unter anderem noch gegen den VfB Stuttgart (6. April ab 18:30 Uhr), Bayer Leverkusen (21. April ab 17:30 Uhr) und RB Leipzig (27. April ab 15:30 Uhr), außerdem in der Champions League zweimal gegen Atletico Madrid.

"Es ist ein heftiger April, aber es kann halt auch ein richtig geiler April werden. Ein guten Grundstein dafür haben wir gelegt", fügte BVB-Routinier Hummels dazu.

In der Königklasse ist der BVB im Viertelfinal-Hinspiel am 10. April zunächst zu Gast in Madrid, ehe Atletico am 16. April zum Rückspiel in Dortmund antreten wird.