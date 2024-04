Nach Berater-Ansage: Davies-Aus beim FC Bayern jetzt fix?

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Alphonso Davies (r.) könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern über den Sommer 2024 hinaus ist offener denn je. Eine zeitnahe Einigung wird es nicht geben, das hatte der Davies-Berater bereits deutlich gemacht. Das gesicherte Bayern-Aus für den Kanadier bedeutet das aber wohl noch nicht.

Nick Huoseh, der den Bayern-Star seit Jahren beratend zur Seite steht, hatte ausgeschlossen, dass es zeitnah, spricht im laufenden Frühling, eine Einigung mit dem Verein über eine vorzeitige Vertragsverlängerung geben werde.

Grund dafür sei die offene Trainerfrage beim deutschen Rekordmeister, wie Huoseh gegenüber der "Sport Bild" erklärte: "Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere, und wir sollen die Entscheidung treffen – ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht. Deshalb halten wir es für unfair, auf das Ultimatum zu reagieren und werden am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht."

Zuvor wurde bereits öffentlich über das erwähnte Ultimatum berichtet, wonach sich Davies in diesen Tagen bereits festlegen müsse, ob er einen neuen und langfristigen Vertrag bis 2029 beim FC Bayern unterschreibt.

Aktueller Davies-Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025

Diese Unterschrift wird es gemäß der Ankündigung seines Agenten aber nicht geben, was die Vertragsgespräche zum Platzen bringen und einen Davies-Abschied im Sommer zur Folge haben könnte.

Laut "Sport Bild" würde ein das Verstreichen des Ultimatum zwar noch nicht gesichert das Davies-Aus bei den Münchnern bedeuten. Klar ist aber, dass der Klub nicht noch einmal nachbessern wird.

Alphonso Davies spielt seit Januar 2019 für den deutschen Branchenprimus, wurde bis dato in jeder Saison Deutscher Meister und gewann 2020 die Champions League. In der Bundesliga bringt er es bisher auf 128 Einsätze, in denen er sieben Tore beisteuerte. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2025.