Enthüllt! Undav-Paket wird immer teurer

IMAGO

Deniz Undav hat schon 15 Tore für den VfB Stuttgart erzielt

Deniz Undav spielt im Alter von 27 Jahren eine herausragende erste Bundesliga-Saison. Im Sommer vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion ausgeliehen, hat er in 23 Einsätzen bereits 15 Tore für den VfB Stuttgart erzielt und dadurch jüngst den Sprung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geschafft. Im Hintergrund arbeiteten die Schwaben weiter an einer Festverpflichtung.

Damit der VfB Stuttgart den Sturmpartner von Top-Torjäger Serhou Guirassy tatsächlich fest an sich binden könnte, müsste er wohl noch tiefer in die Tasche greifen als bislang bekannt.

Wie die "Sport Bild" nun vorrechnete, würde das Gesamtpaket bei Undav den Tabellendritten der laufenden Bundesliga-Spielzeit satte 40 Millionen Euro kosten.

20 Millionen Euro würden wohl zunächst als feste Ablösesumme fällig. Bisher wurde lediglich von 13 bis 15 Millionen Euro als festgeschriebene Kaufoption für Undav ausgegangen. Sollte sich der VfB aber tatsächlich am Saisonende für die Champions League qualifizieren, würde sich diese Klausel wohl automatisch auf 20 Millionen Euro erhöhen.

VfB Stuttgart rangiert drei Zähler hinter dem FC Bayern

Hinzu kommen Gehaltszahlungen, die sich laut dem Fachmagazin auf fünf Millionen Euro jährlich belaufen könnten. Im Falle eines Vierjahresvertrags für den 27-Jährigen würde das 20 Millionen Euro an Gehaltskosten bedeuten.

Stemmbar wäre dieses XXL-Paket für Undav dem Vernehmen nach nur, wenn in der kommenden Saison auch wirklich in der Königsklasse gespielt würde.

Im Moment weisen die Schwaben satte sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften RB Leipzig auf. Nach oben hin scheint derzeit der FC Bayern noch greifbar zu sein, rangiert der Rekordmeister doch mit nur drei Zählern Vorsprung auf Tabellenplatz zwei.

Derzeit besitzt Undav bei Brighton noch einen laufenden Vertrag bis 2026. Ein zweiter Anlauf in England gilt als eher unwahrscheinlich.