Trotz Bekenntnis: Liverpool-Ikone fordert Alonso-Transfer

Xabi Alonso wird ein weiteres Jahr bei Bayer Leverkusen bleiben

Mit seinem Bekenntnis zu Bayer Leverkusen hat Xabi Alonso vergangene Woche die ganze Fußball-Welt überrascht. Top-Klubs wie der FC Bayern und der FC Liverpool, die sich auf Trainersuche befinden, wurden kalt erwischt. Premier-League-Ikone Stan Collymore hat die Reds nun allerdings aufgefordert, die Beteuerungen des Spaniers zu ignorieren.

"Wir alle wissen, dass Xabi Alonso aus der Deckung gekommen ist und Bayer Leverkusen für mindestens eine weitere Saison die Treue geschworen hat. Aber mir ist das egal. Es ist Zeit, dass Liverpool Ernst macht", schrieb der Engländer in seiner Kolumne für "CaughtOffside".

Nach seiner Lesart lasse sich ein echter Top-Klub nämlich nicht von seinen Zielen abbringen. "Könnte man sich vorstellen, dass Real Madrid sagt: 'Ok, wir lassen dich in Ruhe'? - Ganz bestimmt nicht! Sie würden auf ihrem Standpunkt beharren und sicherstellen, dass die ganze Welt weiß, dass sie am Ende ihren Mann bekommen werden. Und genau das muss auch Liverpool nun tun", machte der 53-Jährige deutlich.

Der FC Liverpool steht im Sommer vor einem großen Umbruch. Nach neun Jahren wird Teammanager Jürgen Klopp das Schwergewicht aus Nordengland verlassen.

In seiner Zeit dort ist der ehemalige BVB-Coach zur lebenden Legende aufgestiegen. Entsprechend schwer dürfte es werden, seine Fußstapfen zu füllen.

Xabi Alonso beim FC Liverpool kein Unbekannter

Für Collymore gibt es nur Xabi Alonso, der dieses schwere Erbe stemmen könnte. "Es ist Alonsos Schicksal. Er ist der perfekte Fit, an einem perfekten Zeitpunkt in Liverpools Entwicklung", so der einstige Reds-Spieler.

In Leverkusen könne Alonso derweil nur scheitern, so Collymores gewagte These. "Mit allem Respekt vor Bayer Leverkusen: Der einzige Weg dort führt nach unten", befand er.

An LFC-Geschäftsführer Michael Edwards richtete der Ex-Stürmer deshalb einen persönlichen Appell. "Du hast eine große Aufgabe. Also tue deinen Job und mache es zu deiner Aufgabe, Alonso nach Hause zu holen."

Alonso hatte als Spieler zwischen 2004 und 2009 bereits fünf Jahre in Liverpool verbracht und dort große Erfolge gefeiert.