Baumgart macht emotionales HSV-Versprechen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Steffen Baumgart ist seit Februar Cheftrainer beim HSV

Seit knapp zwei Monaten ist Steffen Baumgart beim Hamburger SV als Cheftrainer in Amt und Würden. Die große sportliche Wende hat es unter dem Nachfolger von Tim Walter bis dato nicht gegeben, fiel der HSV doch auf Tabellenplatz vier in der 2. Bundesliga zurück. Wie es für Baumgart im Falle des Nicht-Aufstiegs auf der Trainerbank weitergeht, hat er nun selbst klargestellt.

Für Baumgart sei es demnach ausgeschlossen, dass er sein Engagement in der Hansestadt nach weniger als einem halben Jahr vorzeitig abbrechen würde, sollte am 34. Zweitliga-Spieltag nicht mindestens der Relegationsplatz zu Buche stehen.

"Da muss sich keiner Sorgen machen, außer man will mich nicht mehr. Ich will auf jeden Fall", meinte der 52-Jährige im Gespräch mit der "Hamburger Morgenpost".

Für Baumgart stehe fest, dass er "selbstverständlich" mit dem HSV dessen siebtes Jahr in Folge in der 2. Bundesliga gehen würde: "Ich habe ja nicht in der ersten Liga unterschrieben, sondern beim HSV. Unabhängig von der Liga. So habe ich es 2021 auch in Köln gemacht, als der FC gerade Vorletzter der Bundesliga war und wie ein Absteiger aussah. Ich unterschreibe nicht für eine Liga, sondern immer bei einem Verein. Und glauben Sie mir: Für mich gibt es nichts Besseres, als hier beim HSV zu sein."

HSV am Sonntag zu Gast in Magdeburg

In den kommenden Wochen will der Hamburger Chefcoach im Aufstiegsrennen Demut walten lassen, nachdem es zuletzt immerhin sieben Punkte aus drei Spielen gegeben hatte: "Wir haben die Möglichkeit, Zweiter zu werden, auch wenn der Weg lang ist. Der erste Schritt sollte aber erst mal sein, Dritter zu werden. Ich muss nicht zur Jagd auf Kiel oder St. Pauli blasen, wenn ich gerade Vierter bin und erst mal Düsseldorf einholen muss."

Nach 28 Spieltagen rangieren die Elbstädter derzeit auf Platz vier mit einen Punkt Rückstand auf den Dritten Fortuna Düsseldorf. Die Störche aus Kiel sind sogar schon sieben Zähler entfernt, Stadtrivale FC St. Pauli sogar deren neun.

Am kommenden Sonntag geht es für den Hamburger SV mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg (ab 13:30 Uhr) weiter.